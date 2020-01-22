Пользователи соцсетей затравили курьершу, которая в 19-лет в Москве с двумя детьми вкалывает на трех работах.

"Уезжай в свой Ростов", "надо с детьми дома сидеть, а не работать", "девочкам лучше в детском доме будут, чем с такой мамой", "прежде чем рожать, думать надо было": вот, пожалуй самые безобидные сообщения ,которые пачками получает от пользователей социальных сетей 19-летняя Лада Королева. Это та сама курьерша, которая покорила интернет после фото сделанного в Ростове-на-Дону. На снимке миловидная блондинка с огромным рюкзаком разносит пиццу и роллы с коляской, в которой спит младшая дочка. В августе Лада, будучи беременной вторым ребенком, вместе с 19-летним мужем переехала в Москву.

Муж Лады смотрит анимэ в телефоне.

- В столице проще найти работу, - объяснила тогда свое решение молодая мама.

В Москве женщина искала поддержку и завела что-то вроде блога. На фото и видео она вместе с детьми (вторая дочка появилась на свет в декабре) разносит еду в курьерской службе доставки, делает уборку в квартирах и собирает заказы на рынке "Садовод". Везде с ней две дочки: старшей полтора годика, младшей вот-вот исполнится два месяца.

- Меня просто затравили люди. Я не знаю откуда у них столько ненависти ко мне. Я не пью, не курю, а просто работаю на трех работах, чтобы прокормить дочек, - рассказал "КП" Лада.

Многочисленные сообщения и комментарии, в которых молодую маму просто затравили, она старается не читать и продолжает верить, что добрых людей все-таки больше. А вот верить своему 19-летнему мужу, который не работает и сидит на ее шее она больше точно не будет.

- Я купила машину, нашу отечественную "десятку", чтобы передвигаться по рынку "Садовод". Муж сразу стал издеваться, он просто забрал у меня ключи и документы. Ездит на машине сам, при этом у него даже водительского удостоверения нет. Он относиться ко мне хуже некуда. Когда предлагаю мирно поговорить, он игнорит и в телефоне смотрит аниме. Телефон, что у него, он купил по кредитной карте, которая оформлена на меня и не возвращает мне ее. Карта лимитом в 15 000 и я боюсь новых долгов, возмутилась Лада - Когда я пыталась от него съехать, то он угрожает мне и силой забирает мой телефон,. Однажды получилось от него убежать, но он украл деньги с карты, которые были отложены на оплату аренды квартиры. Потом испугался полиции и все вернул. Ключи от съёмной квартиры и машины он прячет, чтобы я никуда не могла выйти. Я одна с детьми от него убежать не смогу, поэтому приходится жить и терпеть это все.

Лада сняла видео, на котором супруг издевается над ней. В ближайшее время женщина планирует подать на развод.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/756159" frameborder="0"></iframe> Пользователи соцсетей затравили курьершу, которая в 19-лет в Москве с двумя детьми вкалывает на трех работах.

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