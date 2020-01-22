2020-01-22T17:24:30+03:00
Общество

"Рожала как в учебнике: 30 секунд и готово!": гаишники приняли роды у москвички прямо в пробке на МКАДе

До роддома Татьяна Острякова не дотерпела всего три километра, но зато крестного отца сыну выбирать не надо: им станет один из сотрудников ДПС [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Михаил Юшкевич, инспектор 3-го батальона ДПС ГИБДД УМВД по МосквеМихаил Юшкевич, инспектор 3-го батальона ДПС ГИБДД УМВД по МосквеФото: Александр Ширков
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- Женщина в такси застряла в пробке и вот-вот родит! Надо до роддома доставить, - такую заявку получили московские гаишники, дежурившие на перенесение Ленинского проспекта с МКАД в пятницу, 17 января.

По пути трое сотрудников ДПС: Артем Саченко, Алексей Догадин и Михаил Юшкевич шутили: "только бы у нас в машине не родила". Но уже через три минуты им было не до смеха. Из такси беременную 35-летнюю Татьяну Отсрякову и ее мужа пересадили в машину ДПС и, включив спецсигналы, погнали в ближайший роддом.

- Ехать было всего четыре километра. Но она не дотерпела. Через несколько минут начала кричать, что рожает и мы, четверо взрослых мужиков, тогда просто дар речи потеряли. Машину остановили на обочине и стали помогать ей. Знаете, как в кино: я за руку ее держал, Артем кричал "дыши ровно", Леха успокаивал ее, мол все будет хорошо. Отец малыша вообще в прострации был. Мужик так растерялся, что казалось, в обморок упадет. А вот женщина - солдат. Она даже не стонала от боли, - рассказал "КП" Михаил Юшкевич, инспектор 3-го батальона ДПС ГИБДД УМВД по Москве. - По рации вызвали скорую. Но не дождались. Она рожала как учебнике: 30 секунд и готово.

Малыша в руки взял коллега Михаила.

- Я снял куртку и завернул его прямо в нее. Руки тряслись от страха. Ощущения такие, что словами просто не передать, - рассказал Алексей Догадин. - Благо скорая все-таки подоспела и пуповину уже они перерезали. А через несколько дней мне позвонил счастливый папаша и предложил стать крестным отцом малыша. Я еще ответ не дал, хочу с женой посоветоваться.

Мальчика, который родился на насколько недель раньше положенного срока, по-началу хотели назвать именем одного из гаишников. Но потом все-таки передумали. Сейчас Матвей и его мама в больнице.

По пути трое сотрудников ДПС: Артем Саченко, Алексей Догадин и Михаил Юшкевич шутили: "только бы у нас в машине не родила". Но уже через три минуты им было не до смеха. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

По пути трое сотрудников ДПС: Артем Саченко, Алексей Догадин и Михаил Юшкевич шутили: "только бы у нас в машине не родила". Но уже через три минуты им было не до смеха.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

- Это наш третий сын. Старшему сейчас 17, среднему - 11 лет. Раньше все было как у людей: роддом, куча врачей. А тут пошло не по плану. Матвей должен был на свет появиться только через три недели. Когда все началось, я был дома и сразу вызвал такси. В скорую звонить не стали, думали может быть обойдется, рожать-то еще рано! Ехали так долго из-за пробки, а потом таксист сам предложил позвонить "102" и вызвать полицию, - рассказал "Комсомолке" многодетный папа, Игорь Остряков. - Я этот день точно никогда не забуду. Еще двое суток после меня просто трясло.

Сейчас Игорь, вместе со старшими сыновьями готовятся к выписке Матвея из роддома. Малыш, хотя и родился недоношенным (вес 2,5 кг.), отлично себя чувствует и быстро набирает вес. Кстати, супруги несмотря на пережитый стресс, уже сейчас подумывают о том , что неплохо бы завести четвертого.

- А почему нет! Трое сыновей есть, теперь бы дочку, - поделился планами Игорь.

Игорь работает водителем-экспедитором, а Татьяна до декретного отпуска выдавала детское питание на молочной кухне одной из столичных поликлиник. На выписку роддом, кстати, планируют позвать троих сотрудников ГИБДД. Кто знает, возможно, малыша до дома подвезут с мигалками и сиреной. Согласитесь, ради такого дела можно и нарушить!

Гаишники приняли роды у москвички прямо в пробке на МКАДе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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