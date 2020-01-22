2020-01-22T17:23:30+03:00
Происшествия

"Я никому его не отдам, лучше убью": в Москве обезумевшая бабушка пыталась выкинуть внука в окно

Трехлетнего мальчика спасли спасители ,а против женщины возбудили два уголовных дела
Анастасия ВАРДАНЯН
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Днем в квартиру семьи Казанцевых наведались судебные приставы и органы опекиДнем в квартиру семьи Казанцевых наведались судебные приставы и органы опекиФото: Александр ГЛУЗ
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Свидетелями жуткой семейной драмы стали жители многоэтажки на юго-востоке Москвы. Днем в квартиру семьи Казанцевых наведались судебные приставы и органы опеки. По решению суда, маму трехлетнего Олега* лишили родительских прав и в этот день мальчика должны были забрать в детский дом. Но дверь квартиры 70-летняя бабушка мальчика открыть отказалась. Женщина, словно обезумела: она открыла окно квартиры на пятом этаже и стала кричать.

- Она кричала: "никому его не отдам, лучше убью". Потом приехали спасатели. Она стала угрожать, что выбросит ребенка в окно. Все продолжалось около двух часов, - рассказала "КП" очевидец, Галина Прохорова, - Приехали пожарные машины и спасатели поднялись к ней по лестнице и пытались ее успокоить.

В это время полиция и сотрудники МЧС вскрывали входную дверь. В итоге ребенка удалось спасти.

- Возбуждены два уголовных дела по статьям "Угроза убийством" и "Незаконное лишение свободы", - сообщила "Комсомолке" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ К РФ по Москве.

Сейчас бабушку малыша опрашивают следователи. Женщина уверят, что угрозы были лишь для привлечения внимания. Якобы пенсионерка так старалась доказать всем, что она достойна воспитывать внука. Мама мальчика все это время на месте ЧП не повалялась. Сейчас, женщину ищет полиция. По решению суда она лишена родительских прав. Причина - ее пристрастие к алкоголю. На учете в органах опеки это семья стоит с 2017 года.

Сейчас Олег в больнице, с ребенком работают психологи. Сразу после выписки его отправят в детский дом.

* Имя ребенка изменено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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