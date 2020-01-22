2020-01-22T19:32:11+03:00
Здоровье

В Шереметьево опровергли данные о прибывшем туристе с китайским коронавирусом

Ранее сообщили о том, что из Таиланда в Москву прилетел мужчина с новой инфекцией
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Пассажиру рейса SU 271 из Бангкока в Москву стало плохо во время полета. Мужчина сам обратился за помощью к врачам, когда самолет приземлился в "Шереметьево"Пассажиру рейса SU 271 из Бангкока в Москву стало плохо во время полета. Мужчина сам обратился за помощью к врачам, когда самолет приземлился в "Шереметьево"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пассажиров Шереметьево напугали сообщения о возможном носителе китайского коронавируса. Якобы мужчина прибыл в Шереметьево из Таиланда и был госпитализирован в столичную клинику.

- Это неправда, - сказали "КП" в пресс-службе "Шереметьево".

Пассажиру рейса SU 271 из Бангкока в Москву стало плохо во время полета. Мужчина сам обратился за помощью к врачам, когда самолет приземлился в "Шереметьево".

- Это уроженец Канады. У него была температура, недомогание. Врачи оказали ему помощь и он уже улетел в Румынию, - рассказали в "Шереметьево".

Коронавируса у мужчины не обнаружили. Хотя пассажиры рейса не на шутку испугались, когда на борту самолета искали врача. Когда самолет приземлился, то пассажиров какое-то время не выпускали из салона, пока больного мужчину не вывели. Находившиеся на борту пассажиры отметили какую-то спецодежду врачей.

В "Шереметьево" уверяют, что беспокоиться не о чем. Ведь после того, как появились сообщения о том, что коронавирус выявлен в Китае (число жертв уже достигло 17 человек), в аэропорту был усилен санитарный контроль рейсов из Китая.

- На санитарно-карантинный пункт Роспотребнадзора в Международном аэропорту "Шереметьево" оперативно поступает актуальная информация об обстановке в эпидемиологически неблагополучных по данным ВОЗ странах. В связи с объявленной опасностью распространения коронавирусной инфекции санитарный контроль рейсов из Китая усилен, - рассказали в "Шереметьево".

Ежедневно специалисты санитарно-карантинного пункта осуществляют дистанционную термометрию пассажиров, прибывающих из Китая. Это делают при помощи переносных и стационарных тепловизоров. В случае выявления у пассажира повышенной температуры тела на борт немедленно вызовут медицинскую бригаду здравпункта аэропорта Шереметьево. Если у пассажира обнаружат характерные симптомы коронавирусной инфекции, то его незамедлительно изолируют в специальное помещение и госпитализируют в специализированное лечебное учреждение (инфекционную больницу) для дополнительного обследования.

- На сегодняшний день пассажиров с подозрением на данное заболевание, прибывших из КНР в Шереметьево, не выявлено, - рассказали в пресс-службе Дирекции по связям с общественностью АО «Международный аэропорт Шереметьево».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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