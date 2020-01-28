С чем сталкиваются инвесторы на Дальнем Востоке

Российский Дальний Восток — регион уникальный. Огромные просторы, очень маленькое для такой территории население и неустанные попытки властей привлечь сюда инвесторов. Тем более, рядом Китай, который богат не только рабочими руками, но и мозгами, которые могут послужить и нашей экономике.

Только вот отечественная действительность далеко не всегда оказывается приветлива к китайцам, которых изо всех сил заманивают на Дальний Восток.

Шэнь Юнюе долгие годы работал с Россией. И как частный инвестор, и как официальное лицо — одно время он возглавлял департамент туризма при администрации своего родного города Суйфэньхэ. Наша страна ему понравилась, и на пенсии он решил перебраться сюда вместе с семьей. Поселились в Уссурийске. Но скоро Шэнь Юнюе пришлось переехать в куда менее комфортабельное жилище, чем купленный им дом — в камеру следственного изолятора.

Началось все с гостиницы во Владивостоке, которую решил построил Шэнь Юнюе. Как водится, бумажная волокита затянулась, и предприниматель решил обратиться к посреднику. Гражданин Филонов, представившийся профессиональным юристом, пообещал оперативно решить проблему с землей и зданиями в приморской столице. При этом он уверял, что все действия укладываются в рамки закона. при получении денег от Шэнь Юнюе «юрист» написал расписку в том, что это плата за оказание юридических услуг. Подлинник документа - в материалах уголовного дела. Но, несмотря на это, в день передачи гонорара бизнесмена арестовали и возбудили против него уголовное дело по статье о коррупции.

Спустя почти год в СИЗО Шэнь Юнюе уже прямо говорит своему адвокату: черт с ним, с бизнесом, лишь бы не умереть в русской тюрьме. Для таких мыслей поводов у него хоть отбавляй. Человек он уже не молодой, дают о себе знать гипертония и сахарный диабет. А ведь СИЗО, это даже не колония, где отбывают сроки уже осужденные. Это временная инстанция, где и условия намного хуже.

Впрочем, приговору, который отправил его в колонию, Шэнь Юнюе вряд ли обрадовался. Ведь российская Фемида оказалась к иностранцу сурова. 5 ноября 2019 года Уссурийский районный суд признал Шэнь Юнюе виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и 25 миллионам рублей штрафа.

- Уверен, приговорить в такому сроку пожилого человека, обвиняемого в экономическом преступлении, просто бесчеловечно, - не скрывает эмоций адвокат бизнесмена Антон Аранибар. - Он ведь никого не убил, в силу возраста и здоровья не представляет опасности для общества.

Защитник заявил, что будет обжаловать приговор первой инстанции, и если понадобится, дойдет до Верховного суда и до Страсбургского суда по правам человека.

Стоит заметить, что Шэнь Юнюе не помогло ни вмешательство генерального консульства КНР во Владивостоке, ни публикации в местных и федеральных СМИ.

Адвокат Антон Аранибар очень надеется, что вышестоящая судебная инстанция, руководствуясь законом и здравым смыслом, всё же прислушается к доводам защиты, изложенным в поданной апелляционной жалобе, которые Уссурийский районный суд попросту проигнорировал.

Самое печальное, что это не просто история незадачливого китайца, который стал жертвой мошенников в России. И даже не то, что это далеко не единственный пример такого «гостеприимства». Просто за каждым посаженным в СИЗО предпринимателем десятки и сотни человек, которые у него работали.

Шэнь Юнюе не скрывал, что владеет Уссурийским комбайноремонтным заводом, земельными участками, зданиями и другими объектами движимого и недвижимого имущества в Уссурийске, Владивостоке и Находке. Деятельность всех предприятий Юнюе заморожена, и все то время, пока бизнесмен находится в СИЗО, сотни людей продолжают оставаться без работы и средств к существованию.