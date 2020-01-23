2020-01-23T10:20:42+03:00
Происшествия

«Из-за денежного долга»: Несколько мужчин ворвались в московскую гостиницу и расстреляли постояльцев

Одного из стрелков удалось задержать
Семен ЕЛЕНИН
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Поздно вечером в среду, 22 января, гостиницу на юго-западе Москвы атаковали несколько разгоряченных мужчин. «Гости» ворвались в номер гостиницы «РАО Академичечкая» на Керченской улицы и устроили потасовку с двумя постояльцами - мужчинами 32 и 50 лет. Когда слов не хватило, один из «гостей» достал пистолет и открыл по оппонентам огонь.

- Сообщение о конфликте со стрельбой поступило от очевидцев в 23:14, - сообщили «КП» в пресс-службе московской полиции.

Оба жильца номера получили огнестрельные ранения и были доставлены в больницу. Повезло, что стрелок был вооружен травматическим пистолетом, а не боевым.

Прибывшим на вызов сотрудникам полиции удалось задержать одного из оппонентов раненых мужчин.

По информации «Комсомольской Правды», ему 24 года, безработный.

- Все участники инцидента - приезжие, жители стран СНГ, - сообщил источник в правоохранительных органах. - По предварительной информации, конфликт произошел из-за некоего денежного долга. Сейчас ведется поиск ещё нескольких человек, участвовавших в потасовке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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