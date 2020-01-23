Сергей Собянин: Система распознавания лиц до 1 сентября будет полностью внедрена в Московском метрополитене

Столичная полиция продемонстрировала хорошие показатели за прошедший год - итогами стали снижение преступности, убийств, угона машин в Москве. Но останавливаться в совершенствовании системы безопасности власти города не планируют. Одно из важных направлений - информационные технологии.

Одно из важных направлений - информационные технологии. Система распознавания лиц показала свою эффективность, поэтому с 1 января 2020 года ее внедрили в Москве уже в массовом порядке. Об этом 23 января на расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по Москве сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

- Мы долго рассказывали о системе распознавания лиц, проводили эксперимент. Система показала свою эффективность, поэтому с 1 января мы внедрили уже в массовом порядке. Были заменены городские видеокамеры. И подключены системы интеллектуального распознования лиц. До 1 сентября эта система будет полностью внедренена в Московском метрополитене, - сказал Сергей Собянин.

Мэр город отметил, что люди, находящиеся в розыске, будут распознаваться в метрополитене за доли секунд. Это будет другой уровень работы полиции. Это позволит определять криминогенные места (проживание мигрантов, закладки наркотических средств и др.). Сейчас важно отработать скорость отработки передачи данных. Нужно, чтобы каждый преступник, приезжающий в Москву, знал, что он будет опознан.

Говорил мэр города и об общей благоприятной атмосфере в Москве, в частности и о количестве туристов.

- За шесть дней новогодних праздников столицу посетили 6 млн человек. Это гигантская цифра для обеспечения порядка. Количество туристов, посещающих Москву, увеличилось с 12 до 25 млн человек. В 2019 году участвовали в массовых мероприятиях 55 млн человек. В этом году легче не будет, так как предстоит обеспечить порядок во время переписи населения, 75-летия Дня Победы, куда приедет много гостей, также пройдет голосование по изменению Конституции России, - сказал Сергей Собянин.

Мэр города отметил, что поток мигрантов в столицу не уменьшается, он наоборот становится больше. Еще и цифры "говорят" о том, что четверть всех преступлений в Москве совершаются мигрантами из Средней Азии. Сергей Собянин попросил у МВД внести федеральные поправки, чтобы дать городу больше контроля на въезд иностранных граждан.

Напомним, что ранее Сергей Собянин передал московской полиции 35 новых автомобилей. Они поступят в распоряжение дорожно-патрульной службы.

Итоги работы столичной полиции в 2019 году

В полном объеме был обеспечен общественный порядок и безопасность граждан при проведении более 39,5 тысяч массовых мероприятий, в которых приняли участие более 54,9 миллионов жителей города и гостей столицы.

Сотрудниками полиции раскрыто 40,3 тысяч преступлений, в том числе 14,2 тысяч, относящихся к категории тяжких и особо тяжких.

Безопасность на дорогах улучшилась - по итогам года зафиксировано сокращение ряда показателей аварийности. Всего за 2019 год совершено 9227 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Чаще всего были столкновения и наезды на пешеходов.

Повышенное внимание уделено противодействию организованной преступности. Была пресечена деятельность 1480 лидеров, ликвидировано 33 преступных сообщества.

По мере прибывания в столицу на работу мигрантов, проведено свыше 1400 проверок мест временного проживания иностранцев. Было выявлено 850 нарушений миграционного законодательства, 76 лиц без необходимых документов выдворили за пределы России.

В результате расследования преступлений экономической направленности 35,5 млрд рублей возмещено.

Продолжается борьба с наркобизнесом, за последний год тз незаконного оборота изъято болен 680 кг наркотических средств.

Свою эффективность в очередной раз доказала система "Безопасный город". За 2019 год с использованием систем видеонаблюдения раскрыто свыше 4000 преступлений.