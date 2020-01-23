2020-01-23T14:35:00+03:00
Общество

"Глаза сгорели, уши отваливались по кускам": пес Грей, который спасал хозяина на пожаре, снова оказался никому не нужным

Пока волонтеры ищут для него семью, пес-герой живет в клинике, в которой после страшного пожара провел почти год
Анастасия ВАРДАНЯН
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Пока волонтеры ищут для него семью, пес-герой живет в клинике, в которой после страшного пожара провел почти год. Фото: предоставлено клиникой "Бимка"Пока волонтеры ищут для него семью, пес-герой живет в клинике, в которой после страшного пожара провел почти год. Фото: предоставлено клиникой "Бимка"
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История Грея, который прославился своим добрым сердцем и верностью хозяину, потрясла интернет около года назад. Пес, который жил во дворе частного дома в деревне Василево Пушкинского района Московской области, заметив пожар, бросился внутрь, чтобы спасти хозяина. Мужчина из полыхающей постройки выбраться успел и даже не пострадал. Чего не скажешь о смелой дворняжке, которая носилась по комнатам и лаял, пытаясь найти хозяина.

Собаку с 70 процентами ожогов, напоминающую живой труп, просто выбросили на улицу. Пожар случился накануне прошло года, а в клинику беднягу привезли только через неделю, в январе 2019-го, и то не хозяин, а совершенно чужие люди.

- К нам в клинику Грея привезли волонтеры. Он был в крайне тяжелом состоянии: сгорели глаза, уши отваливались кусками, кожа отслаивались, - рассказала "Комсомолке" кандидат ветеринарных наук, Мария Медведева. - Ему, предстояла длительная и весьма болезненная терапия. 10 месяцев он провел в клинике: перевязки, обработки ожогов, антибиотики. К сожалению, восстановить зрение не удалось. Он почти полностью ослеп.

Собаку с 70 процентами ожогов, напоминающую живой труп, просто выбросили на улицу. Фото: предоставлено клиникой &quot;Бимка&quot;

Собаку с 70 процентами ожогов, напоминающую живой труп, просто выбросили на улицу. Фото: предоставлено клиникой "Бимка"

По словам ветеринаров клиники "Бимка", первое время хозяин и его сын навещали собаку. А потом визиты прекратились. Семья переехала в городскую квартиру и покалеченного пса с собой не взяли: не нужен!

- Понимая, что эти люди никогда не вернутся за своим питомцем, мы решили искать для Грея новую семью. Были опасения что из-за прошлого опыта жизни сторожевым псом, он не сможет жить в городских условиях. Чтобы оценить все риски, один из волонтеров взял Грея на передержку. Оказалось, что он - идеальный домашний питомец. Никаких претензий не было. Только после этого мы стали активно искать новых хозяев, - рассказала Мария.

Когда в конце 2019-го в клинике появилась молодая семья москвичей, врачи вздохнули с облегчением. Казалось, вот оно чудо: теперь у Грея будет семья. Молодожены слезно обещали заботится о собаке-герое, но получилось все иначе.

Пес жил во дворе частного дома в деревне Василево Пушкинского района Московской области. Фото: предоставлено клиникой "Бимка"

Пес жил во дворе частного дома в деревне Василево Пушкинского района Московской области. Фото: предоставлено клиникой "Бимка"

- Несколько дней назад они вернули Грея в клинику. Он прожил у них всего три недели. По их словам, пес любил только хозяина и якобы к хозяйке даже проявлял агрессию. Мы с трудом, конечно, в это верим. У нас он провел почти год и даже во время самых болезненных процедур ни разу даже не оскалился, - прокомментировала Мария. - Это добрейшее существо.

Сейчас Грей снова живет в клинике. Тут его никто не обижает, но все же находиться здесь постоянно пес не может. Волонтеры снова ищут для него семью.

ОТДЕЛ ДОБРЫХ ДЕЛ

Если вы хотите взять Грея себе, позвоните по телефону: 8 916 696 98 65. По оценкам ветеринаров, Грею 4 года, его вес около 15 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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