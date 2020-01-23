2020-01-23T14:32:35+03:00
Общество

Подмосковные полицейские-участковые смогут приобрести жилье по льготной цене

Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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В ходе ежегодного заседания коллегии ГУ МВД России по Московской области, которое прошло вчера в Красногорске, губернатор Андрей Воробьёв сообщил о новой мере поддержки участковых уполномоченных, которая будет вводиться на всей территории региона. В Подмосковье сегодня работают 2,3 тысячи участковых, для 400 из них остро стоит вопрос собственного жилья.

- Участковый должен иметь мотивацию, возможность получать жильё, проработав определенное количество лет, - заметил Андрей Воробьёв. - В ряде наших муниципалитетов такая практика уже есть. Будем распространять её на все без исключения территории.

На заседании были озвучены показатели последних лет.

Так, например, за последние семь лет общее число преступлений в Московской области сократилось в 3 раза.

- При содействии Правительства и Губернатора в населенных пунктах Подмосковья установлено уже более 38 тыс видеокамер, - сообщил начальник ГУ МВД России по МО Виктор Пауков. - Профилактический эффект от этой работы очевиден. В местах расположения камер преступность существенно снизилась.

Стоит отметить, что по числу задействованных в системе камер Подмосковье сейчас занимает второе место по России.

10 тысяч из общего числа камер были установлены в 2019 году. Причем, места для их размещения определяют сами жители - через голосование на портале «Добродел».

В планах на 2020 год - установить еще 16 тысяч камер, а также увеличить число комплексов с распознаванием лиц в подъездах и камер с системой распознавания номеров автомобилей на дорогах.

- Каждый год мы наблюдаем положительную динамику, улучшение системы безопасности, работы полиции на территории Московской области, - сказал Андрей Воробьёв. - Взаимодействие с правоохранительным блоком для исполнительной власти имеет определяющее значение. От нас требуется максимальная цифровизация, умные, грамотные методы. Мы вместе начали большую работу по установке камер, сделали видеонаблюдение в подъездах. Предусмотрены ресурсы и мероприятия, которые позволят нам контролировать все особо опасные территории.

По итогам года Подмосковье вошло в ТОП-15 самых благополучных субъектов РФ.

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