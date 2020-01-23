2020-01-23T16:36:22+03:00
Авто

Как каршеринг платит за парковку

Годовой абонемент для арендных авто на треть дешевле месячного для простых автомобилистов
Анастасия ВАРДАНЯН
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То что каршеринг паркуется бесплатно - на самом деле миф. За парковку машин платят владельцы компаний.То что каршеринг паркуется бесплатно - на самом деле миф. За парковку машин платят владельцы компаний.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Любители каршеринга и его ненавистники, кажется никогда не устанут спорить. Пока первые просят у властей еще одну "печеньку "в виде доступа для арендных машин на автобусные полосы, противники настаивают на отмене, пожалуй, главного бонуса таких машин - бесплатной парковки. Напомним , пользователи каршеринга за стоянку машин не платят и не важно, где вы бросили машину: у себя во дворе или в двух шагах от Кремля, где час стоянки для простых смертных стоит ни много ни мало - 380 рублей.

- Не справедливо, - не устают возмущаться владельцы собственных авто.

- Не так бесплатно , как кажется, - успокаивают городские власти.

То что каршеринг паркуется бесплатно - на самом деле миф. За парковку машин платят владельцы компаний. Мы решили выяснить сколько это стоит и сравнить цены с тарифами для автомобилистов.

Тарифы на стоянку каршеринговых авто были утверждены постановлением Департамента транспорта Москвы от 4 декабря 2018-го года. В документе прописаны цены. Трехгодовой абонемент , дающий право ставить машину на любой городской парковке , обходится владельцам каршеринговых фирм в 82 000 рублей. Платежи можно растянуть на три года: по 27 600 за каждый. Зная точное количество каршеринговы авто , не трудно подсчитать, что 2019 бюджет города пополнился на 855 миллионов рублей ( 31000 авто по 27600 рублей за год). Сколько заплатили за платные места в 2019 году просты автомобилисты власти пока не озвучивает . Но и так понятно , что сумма эта будет в разы больше. Еще до введения максимального тарифа в 380 рублей в час счет ежегодно шел в миллиардах.

Мы решили сравнить стоимость годового каршерингового абонемента со стандартами городскими тарифами. За 27600 можно 72 часа (то есть всего трое суток) стоять на городской парковке с максимальным тарифом. Позавидуют каршерингу и те, кто пользуются абонементами на парковку. Годовой стоит 370 000 рублей, что в 13 раз дороже. Да что там, даже месячный абонемент для простых автомобилистов стоимостью в 37 000 рублей, что на треть дороже годового для каршеринга.

Напомним, ранее сообщалось, что Москва стала мировым лидером по количеству каршеринговых машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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