2020-01-23T17:40:34+03:00
Авто

Кладбище каршеринга: из-за чего машины проката бьются в Москве как мухи

Корреспондент «КП» обнаружил местечко, забитое изувеченными авто
Павел КЛОКОВ
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Водители каршеринга гораздо агрессивнее. Им не жалко казенную иномарку. Это же чужое имуществоВодители каршеринга гораздо агрессивнее. Им не жалко казенную иномарку. Это же чужое имуществоФото: Павел КЛОКОВ
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В целом картинка впечатляет. Как будто это не автосалонная площадка «Тойоты», примостившаяся под Рижской эстакадой (Сокольнический Вал, 1л), а схрон гоночных машиненок, которым не повезло минувшей ночью.

У одной фары на лоб полезли. У другой колесо отвалилось. У третьей бампер сложился в гармошку. Есть даже те, у кого двигатель наружу. И у всех авто маркировка столичного каршеринга. Больше всего - «БелкаКар». И сплошь одни иномарки - «Киа», «Рено», «Фольксваген».

Я было ринулся посмотреть поближе, но меня остановил охранник автосалона. Не положено. Рядом площадка с бэушными машинами - там, пожалуйста, ходи. А сюда нельзя.

Больше половины машин удастся отремонтировать и снова вернуть в прокат. А те, которые убиты вусмерть, разберутся на запчасти Фото: Павел КЛОКОВ

Больше половины машин удастся отремонтировать и снова вернуть в прокат. А те, которые убиты вусмерть, разберутся на запчастиФото: Павел КЛОКОВ

Между разбитыми иномарками ходит бородач с блокнотом и записывает характер повреждений. Чуть позже он рассказал мне, что больше половины машин удастся отремонтировать и снова вернуть в прокат. А те, которые убиты вусмерть, разберутся на запчасти или сразу отправятся в утиль. Купить машину у каршеринга нельзя. Нет такой практики.

- Чаще всего, у наших клиентов недостает опыта и они на дороге не чувствуют габаритов, превышают скорость, не соблюдают дистанцию, - рассказала «КП» соосновательница компании «БелкаКар» Екатерина Макарова. - Зато воровать меньше стали. Раньше и колеса, и какие-то элементарные предметы из багажника, и даже руль могли снять. Некоторых воришек посадили. Ну и в целом, несмотря на ДТП, которые и были, и, к сожалению, есть, количество машин увеличивается. Год назад у нас было меньше четырех тысяч, а сейчас уже 5300.

По мнению автоэксперта Игоря Моржаретто, клиенты каршеринга ведут себя за рулем совсем не так, как в своей машине.

Если сравнивать с обычными авто, то у прокатных аварийность выше в пять раз Фото: Павел КЛОКОВ

Если сравнивать с обычными авто, то у прокатных аварийность выше в пять разФото: Павел КЛОКОВ

- Если сравнивать с обычными авто, то у прокатных аварийность выше в пять раз, - сообщил он «КП». - Правда, одной машиной за день пользуется до десяти человек. Но все равно один мой знакомый автоэксперт ставил эксперимент. И с помощью телематики (оборудование, собирающее всю информацию об авто - скорость, резкость маневров, заносы и тому подобное) определил - водители каршеринга гораздо агрессивнее. Им не жалко казенную иномарку. Это же чужое имущество. Можно и по ямке проехать, не притормозив. Ну и вообще многие любят полихачить. А свои машины жалеют.

В компании «БелкаКар» также напомнили, что в случае ДТП не надо оформлять европротокол. И перемещать автомобиль тоже. Следует вызвать сотрудников ГИБДД (002, 112) и от них получить на руки протокол и постановление об административном правонарушении (если оно было).

ИСТОЧНИК KP.RU

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