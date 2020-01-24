Встреча с детством: ЦДМ на Лубянке в новогодние праздники посетили полтора миллиона человек

«Центральный Детский Магазин на Лубянке» давно перерос формат обычного торгового комплекса: знаменитое здание в самом центре столицы привлекает москвичей и гостей города своей историей, широкими возможностями для досуга и интересными развлекательными программами. Только за минувшие новогодние праздники и январские каникулы ЦДМ на Лубянке посетили полтора миллиона человек.

При этом лишь треть посетителей (35%) - это семьи с детьми до 12 лет. Почти столько же гостей (33%) приходится на молодых людей от 15 до 24 лет, еще 21% посетителей - на взрослых без маленьких детей. Около 11% посетителей - туристы, которых привлекает историческое прошлое здания и шопинг. По данным «Галс-Девелопмент» (компания-собственник), в новогодние праздники посетители приходили в ЦДМ на Лубянке за покупками (35% гостей), развлечениями (30%), ради прогулки (21%) и перекусить (14%).

Одним из самых ярких новогодних событий в ЦДМ стала встреча с главным зимним волшебником. Уже третий год подряд «Центральный Детский Магазин на Лубянке» становится частью большого «Путешествия Деда Мороза» - ежегодного всероссийского проекта телеканала «НТВ». В честь этого 28 декабря в главном атриуме ЦДМ прошло грандиозное новогоднее представление. Гости праздника встретились с Дедом Морозом, Снегурочкой и Феей-Волшебницей, увидели яркие танцевальные номера в исполнении детских хореографических коллективов и приняли участие в фотосессии. Особенные подарки от «Центрального Детского Магазина на Лубянке» и журнала «Большая Москва 24.РФ» получили победители конкурса «Письмо деду Морозу».

- Новый год – традиционно любимый семейный праздник, который собирает вместе самых родных и близких людей. В это время торговые центры становятся настоящим местом притяжения жителей города и их гостей. Мы рады, что многие с удовольствием проводят время с семьей именно в нашем ЦДМ на Лубянке, погружаются в атмосферу волшебства и детства, - отметила вице-президент компании «Галс-Девелопмент» Светлана Мазур. - Мы с большим вниманием подошли к подготовке предновогодней программы, поэтому столь высокий уровень посещаемости – очень ценный результат нашей работы.

В преддверии 2020 года москвичи приходили в ЦДМ на Лубянке за новогодними презентами: ежедневно здесь работала большая ярмарка дизайнерских подарков. Приятным сюрпризом стала акция «Подарок за покупку»: все гости получали гарантированные призы и возможность бесплатно упаковать свои подарки.

В «Центральном Детском Магазине на Лубянке» также работала и приемная Деда Мороза: здесь дети оставляли заветные послания для новогоднего волшебника, рассказывали стихотворения и получали сладкие призы. Для маленьких гостей ежедневно проходили веселые театральные шоу с участием аниматоров и сказочных персонажей под аккомпанемент оркестров дедов Морозов и Снеговиков. На бодрый праздничный ритм посетителей настраивали Парад Игрушек и оркестр Снегурочек-барабанщиц. А в Рождество, 7 января, в ЦДМ прошел праздничный концерт в исполнении симфонического оркестра.

КСТАТИ

В новогодние праздники в ЦДМ на Лубянке приходили не только москвичи (63% посетителей), но и гости столицы. Почти 26% посетителей - жители ближайшего Подмосковья и Московской области, а еще 11% - гости из других регионов России и иностранцы.