Из -за аномально теплой зимы в Подмосковье проснулись ежики

Видео, на котором ежик бегает по припорошенной снегом дороге, взбудоражило пользователей соцсетей. Сделано оно было несколько дней назад в Подмосковье. "Скоро весна, значит": пишут в комментариях оптимисты, "это аномалия, от нас что-то скрывают": нагнетают обстановку пессимисты. Аномалия или нет, но судя по кадрам сам ежик вполне неплохо себя чувствует. Он бодро семенит своими короткими ножками и даже на камеру никакого внимания не обращает.

Мог ли колючий зверек почувствовать приближение весны, мы спросили у зоолога Филиппа Тумасьяна.

- С большой долей вероятности ежик проснулся из-за аномально теплой для января погоды. Помимо плюсовых значений температур свою роль могло сыграть отсутсвие снежного покрова. Вместо снежной "подушки", которая укрывает норки несколько дней шли дожди. И лишняя влага тоже могла лишить зверька сна. Такие случаи сложно назвать уникальными. Это скорее норма для нынешней зимы.

- Что будет с этим ежиком, если снова ударят морозы и чем он сейчас питается?

- Он может повторно впасть в спячку . А с питанием ему тоже помогла теплая погода. Сейчас он без особого труда сможет найти мелких насекомых.

- Есть версия, что это мог быть домашний ежик. Вы это не исключаете?

- Такое тоже вполне возможно. Некоторые породы домашних ежиков не впадают в спячку. Такой зверек мог просто сбежать. В таком случае ему понадобится помощь специалистов, так как он не сможет впасть в спячку из-за отсутствия накопленных с осени питательных веществ. Такого зверька необходимо отловить и показать ветеринару.

- Этой зимой аномальное поведение заметили только у ежиков, или звери по-крупнее тоже проснулись?

- Несколько дней назад на границе Московской и Тверской областей были замечены медведи. Вот вам еще один пример реакции животных на изменение погоды.