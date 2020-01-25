Стрит-арт в большом городе: во что превратили ТЦ «Атриум» уличные художники

Чем знаменит Курский вокзал?

Правильно, многим. Здесь, например, снимали сцены из фильма «Москва слезам не верит». Именно отсюда стартовал в свою беспримерную одиссею Веничка Ерофеев. Кроме этого, у него самые длинные платформы во всей стране, рассчитанные на тридцать два вагона. Но и это еще не все.

Отныне все пассажиры, которые приезжают в столицу и выходят в город, видят нечто невообразимоеФото: Михаил ФРОЛОВ

Отныне все пассажиры, которые приезжают в столицу и выходят в город, видят нечто невообразимое. А именно - торговый центр «Атриум». Его стены напоминают сегодня галерею современного искусства. Причем бесплатную и под открытым небом.

Вышел из Курского вокзала - и залипФото: Михаил ФРОЛОВ

Мало, кто знает, но авторы этих гигантских граффити - легенды мирового искусства. Шепард Фейри, Фелипе Пантоне, Тристан Итон, Бен Эйн, ПичиАво, Окуда Сан Мигель и многие другие. Для знающих людей - культовые имена.

Стены "Атриума" напоминают сегодня галерею современного искусства.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Получилось такое растянувшееся полотно необузданного художественного выражения, - говорят авторы проекта. - ТЦ стал основным местом уличного искусства Москвы, ежедневно собирая тысячи зрителей.

Мало, кто знает, но авторы этих гигантских граффити - легенды мирового искусстваФото: Михаил ФРОЛОВ

Шедевром со временем становится больше. Как со стороны вокзала, так и Садового кольца. Пожалуй, о каждом из них можно рассказывать часами. Как и о самих художниках.

Например, Бен Эйн, которого мы уже упомянули выше, долгое время был диссидентом. И «портил» втихаря вагоны на железнодорожных вокзалах. Но потом его талант оценили по достоинству и теперь работами Бена гордятся во многих городах мира. В том числе, в Токио, Лос-Анджелесе, Лондоне. А теперь и в Москве. Где он выполнил две крупные надписи «Moscow» (на алом фоне).

ТЦ стал основным местом уличного искусства МосквыФото: Михаил ФРОЛОВ

А помните хмурую женщину, у которой правый глаз не видно из-за графики, нанессеной сверху? Ее изобразил американец Тристан Итон, известный во всем мире. Причем не только как художник, но и как дизайнер детских игрушек. Некоторые из них выставляются в музеях.

Уникальный проект «Artrium» воплотился в жизнь при поддержке Департамента культуры МосквыФото: Михаил ФРОЛОВ

Центральный вход в ТЦ отдали в распоряжение другому мастеру Покрасу Лампасу, который работает в стиле каллиграффити. Нетрудно догадаться, что Покрас - это псевдоним. На самом деле художника зовут Арсений Пыженков. Он также автор некоторых работ на стенах «Красного Октября» в Москве и «Квадратного Колизея» в Риме.

Экскурсию можно продолжать еще долго.

Бросается в глаза и раздробленная геометрическая композиция, имеющая какой-то волшебный цветовой эффект. Особенно если смотреть издалека. Автор - аргентино-испанский художник Фелипе Пантоне, известный также под псевдонимом Pant1. Именно он украсил своими красками большой мост в Андалусии.

Мало кто знает, но в подземной парковке тоже есть рисункиФото: Михаил ФРОЛОВ

Мало кто знает, но в подземной парковке тоже есть рисунки. Например, знаменитые вампирчики Харифа Гузмана. Уличный псевдоним - Haculla. Он же популярный бренд одежды. Свои работы художник активно использует на футболках, рубашках, кепках и так далее, совмещая приятное с полезным. Точнее, с прибыльным. Фишка Харифа - использование в своих граффити фотоколлажа. Очень любит этот прием.

Вид с Садового кольцаФото: Михаил ФРОЛОВ

В общем, есть на что посмотреть. Вышел из Курского вокзала - и залип.

Остается добавить, что уникальный проект «Artrium» воплотился в жизнь при поддержке Департамента культуры Москвы. И, как подчеркивают авторы, наполняет городскую среду новыми художественными смыслами. Заставляют прохожего остановиться и задуматься. О себе. О мире. О других людях.

Вечерний "Атриум"Фото: Михаил ФРОЛОВ