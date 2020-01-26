В Москве возле Марьинского рынка расстреляли автомобиль

В столице 26 января недалеко от Марьинского рынка была слышна стрельба. Неизвестный выстрелил в водителя автомобиля и скрылся. Полицейские выясняют обстоятельства дорожного конфликта.

- В полицию около 12.00 поступил звонок о дорожном конфликте в районе дома №30 на улице Перерва. По предварительной информации, конфликт произошел между двумя мужчинами. Неизвестный расстрелял автомобиль из неустановленного оружия, - рассказали «Комсомольской правде» в ГУ МВД по Москве.

В полиции уточнили, что при стрельбе водитель автомобиля был ранен. В настоящее время пострадавшего доставили в больницу — ему оказывается медицинская помощь. Так же установлено, что нападавший стрелял изначально ориентировочно в заднее сиденье — там несколько пуль обнаружены. Самого же стрелка ищут. Выясняются все обстоятельства.