2020-01-26T15:46:08+03:00
Общество

На станции МЦД-1 Хлебниково построят еще одну платформу и пешеходный тоннель

Модернизировать пассажирскую инфраструктуру планируют до 2024 года
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В 2020 году предстоит завершить реконструкцию семи станций и открыть пять новых. . Фото mos.ruВ 2020 году предстоит завершить реконструкцию семи станций и открыть пять новых. . Фото mos.ru
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Новую пассажирскую платформу и пешеходный тоннель построят на станции МЦД-1 Хлебниково, которая находится в подмосковном городе Долгопрудный. Это произойдет в рамках реализации второго этапа проекта. - Мы продолжаем обновлять и модернизировать пассажирскую инфраструктуру. До 2024 года на станции Хлебниково запланировано строительство новой пассажирской платформы и пешеходного тоннеля, — рассказали в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

В Долгопрудном располагаются еще четыре станции МЦД-1: Шереметьевская, Водники, Долгопрудная и Новодачная. Жители города, а это 112 тысяч человек, уже ощутили эффект МЦД - попасть в центр Москвы они могут за 30–40 минут, заплатив при этом всего 45 рублей по тарифу «Кошелек» карты «Тройка», а также бесплатно пересесть на метро и МЦК.

КСТАТИ

Реконструкция семи станций и открыть пять новых

В 2020 году предстоит завершить реконструкцию семи станций и открыть пять новых. В планах обновить поезда и продолжить работу по благоустройству территорий, прилегающих к станциям.

- В этом году мы планируем приступить к возведению транспортно-пересадочных узлов, которые в перспективе объединят и создадут пересадку между разными линиями МЦД, - сказали в пресс-службе Московской железной дороги.

Напомним, 23 января открылась станция Остафьево на МЦД-2, которая улучшит транспортную доступность Новой Москвы. Также в 2020 году запланировано построить новые остановочные пункты в Москве. На МЦД-1 — это станции Славянский Бульвар, Дмитровская (создаст пересадку между МЦД-1 и МЦД-2), Петровско-Разумовская (пересадка между МЦД-1 и будущим МЦД-3). На МЦД-2 построят станции Курьяново, Марьина Роща (будет пересадка между МЦД-2 и будущим МЦД-4). Все станции будут интегрированы с метро.

К тому же будет завершена модернизация пассажирской инфраструктуры на станциях МЦД-1: Новодачная, Долгопрудная (строятся новые платформы и конкорсы – надземные пешеходные переходы с лифтами и эскалаторами), на станции Сетунь построят конкорс, а на Баковке – дополнительный подземный пассажирский вестибюль. На МЦД-2 для пассажиров заработает обновленная станция Опалиха, завершатся работы по модернизации Нахабино и Подольск, cпециалисты приступят к реконструкции пассажирских объектов на станции Лобня и Тимирязевская на МЦД-1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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