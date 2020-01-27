«Олимпийскому» снесли крышу: как сейчас выглядит спорткомплекс

На реставрацию комплекс «Олимпийский» закрыли в январе 2019 года и похоже, что тогда же закрыли дверь за советской историей — мы будем вспоминать, как проходила «Олимпиада-80», как улетал Олимпийский мишка. А также как проходили Чемпионат мира по боксу (1989 год) и Чемпионат мира по художественной гимнастике (2010 год), как выступали Мадонна, Стинг, группа «Квин». В 2009 году комплекс прославился на весь мир, став местом проведения музыкального конкурса «Евровидение». А новая история «Олимпийского» создается сейчас. «КП» посмотрела, как происходит реконструкция легендарного спортивного комплекса.

На реставрацию комплекс «Олимпийский» закрыли в январе 2019 года.Фото: Иван МАКЕЕВ

СК Олимпийский и руины бассейна.

Бассейна нет — будет аквапарк

Увидеть бассейн с 50-метровыми ваннами сейчас невозможно даже с высоты птичьего полета — его просто нет, разрушен до основания. Хотя владельцы «Олимпийского» (предприятие «Киевская площадь») говорили, что в бассейне оставят существующие чаши. Конечно, здесь плавательный и прыжковый бассейны, но они будут новыми. В добавок появятся оздоровительно-реабилитационный центр, гимнастические залы, центр экстремального спорта.

Увидеть бассейн с 50-метровыми ваннами сейчас невозможно даже с высоты птичьего полета — его просто нет, разрушен до основания.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Такжне появится зона развлечений для взрослых и детей, аквапарк и зона пляжных видов спорта. И создадут первый в России учебный дайвинг-центр высотой порядка 30 метров, - рассказывают в компании «Киевская группа».

К существующему катку планируют добавить трибуны на 500 мест, а универсальные спортивные залы займут теннисом, стритболом и набирающим популярность сквошем. В целом, cпорткомплекс «Олимпийский» должен стать лучше, чем был.

В добавок появятся оздоровительно-реабилитационный центр, гимнастические залы, центр экстремального спорта.Фото: Иван МАКЕЕВ

- После реконструкции спортивный комплекс «Олимпийский» станет первым в России крытым многофункциональным спорткомплексом, который соберет под одной крышей множество разнообразных видов спорта и приумножит существующие спортивные функции, - рассказывают собственники.

На реставрацию комплекс «Олимпийский» закрыли в январе 2019 года.Фото: Иван МАКЕЕВ

Арена без крыши

Рядом с бывшим бассейном все еще стоит стадион, но уже не крытый — крышу разобрали. Оказывается, переделать полностью ее надо для того, чтобы создать там панорамные рестораны — крышу стадиона хотят сделать прозрачной.

- В основном здании вместо арены будут этажи. Там откроют беговой центр, фитнес-клуб, СПА-центр. Половину этажа займет зона семейного отдыха. Также появятся выставочные пространства и небольшой планетарий. Сейчас с международными специалистами прорабатывается возможность создания электронной библиотеки, - рассказывают в компании «Киевская группа».

Масштабные работы по реконструкции комплекса планировали завершить к 2021 году.Фото: Иван МАКЕЕВ

Целый этаж отведут под кинотеатр с залом на 1000 мест. Его создаст владелец сетей «Синема парк» и «Формула кино». В таком большом зале планируют проводить премьеры фильмы, на которые будут приглашены режиссеры, актеры, журналисты. Сейчас такие масштабные показы проходят в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате — там премьерный зал на 1500 мест.

Общая площадь кинотеатра в «Олимпийском» будет около 20 тысяч квадратных метров. Создатели хотят, чтобы это был лучший по части технического обеспечения кинотеатр не только в России, но и в Европе. Минимум, что нужно - гримерка, большая парковка и vip-вход для гостей.

Переделать крышу полностью надо для того, чтобы создать там панорамные рестораны.Фото: Иван МАКЕЕВ

А как же концертный зал, который собирал Баста — 35 000 зрителей, Земфира - 30 000, Тимати - 28 000, Стинг — 24 000, Oxxxymiron - 22 000, Филипп Киркоров — 18 000? Он сохранится, но в сильно усеченном формате - до 10 000 зрителей (в три-четыре раза меньше, чем был).

А вот торговая зона в «Олимпийском», похоже, расширится. Год назад магазинчики с шубами и сумками съехали, не обещав вернуться. Но, понятное дело, что желающие занять места на Олимпийском проспекте найдутся.

В основном здании вместо арены будут этажи.Фото: Иван МАКЕЕВ

Когда завершат реконструкцию?

Еще одной фишкой обновленного «Олимпийского» станет беговая дорожка в виде цифры «8», которая на на уровне стилобата соединит основное здание и бассейн. Ее длина составит около 1 км. Пешеходная связь со зданием также сохранится.

Масштабные работы по реконструкции комплекса планировали завершить к 2021 году, но позже «Киевская группа» сместила сроки работы до 2023 года. Напомним, что компания вложит в реставрацию около 300 - 400 млн долларов, чтобы «Олимпийский» стал современным спортивно-развлекательным комплексом.