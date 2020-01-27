Проспект Генерала Дорохова полностью запустят в этом году

Рабочее название новой трассы - Южный дублер Кутузовского проспекта.

Напомним, проспект Генерала Дорохова пройдет от МКАД (включая транспортную развязку с улицей Генерала Дорохова) до Третьего транспортного кольца между Мичуринским и Кутузовским проспектами. Вылетную магистраль строят поэтапно. В сентябре прошлого года запустили первый участок длиной 14 километров - от транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Генерала Дорохова до Аминьевского шоссе. Теперь водители поехали и по второму участку.

А третий, заключительный, отрезок трассы от Минской улицы до Третьего транспортного кольца пройдет вдоль путей Киевского направления Московской железной дороги. Его длина - 6,3 километра.

Дублеры строятся в разных районах столицы для ускорения действующих автодорог. К примеру, в Новой Москве - трасса Марьино - Саларьево, дублер Киевского и Калужского шоссе, длиной 13,7 километра. Скоро этот дублер планируют запустить полностью. А в прошлом году открылся дублер Варшавского шоссе в рамках реконструкции Дорожной улицы.

Что дает новая дорога

- Улучшится транспортная доступность инновационного центра «Сколково», районов Солнцево и Очаково-Матвеевское, поселка Заречье, микрорайона Сетунь, перспективной жилой застройки района Раменки;

- водителям будет удобно проезжать к железнодорожной станции Матвеевская, станции метро «Минская» и транспортно-пересадочному узлу «Аминьевское шоссе»;

- соединятся крупные городские магистрали - МКАД, Северо-Западная хорда (Рябиновая улица), Южная рокада (Аминьевское шоссе), Мосфильмовская и Минская улицы, Третье транспортное кольцо и Бережковская набережная;

- снизится нагрузка на Мичуринский и Кутузовский проспекты, Можайское и Аминьевское шоссе, Мосфильмовскую улицу.

Справка «КП»

Герой войны 1812 года служил ординарцем Суворова

Южный дублер Кутузовского проспекта назвали в честь героя Отечественной войны 1812 года - генерал-лейтенанта русской армии Ивана Дорохова. Воспитанник Петербургского артиллерийского и инженерного кадетского корпуса. Участвовал в войне против турок, где был ординарцем Александра Суворова. Отличился в сражениях при Рымнике и под Фокшанами.

В день Бородинского сражения с четырьмя кавалерийскими полками бросился на помощь князю Петру Багратиону и отбросил неприятеля. За проявленную в сражении отвагу был представлен полководцем Михаилом Кутузовым к ордену Святого Владимира 2-й степени, но император Александр I велел наградить Дорохова производством в генерал-лейтенанты.

Южный дублер Кутузовского проспекта назвали в честь героя Отечественной войны 1812 года - генерал-лейтенанта русской армии Ивана Дорохова. Фото: ru.wikipedia.org, Михаил ФРОЛОВ/«КП» - Москва

Расцветут липы, сирень и розы

Вдоль проспекта Генерала Дорохова для комфорта местных жителей:

- поставили шумозащитные экраны общей длиной 1,8 километра;

- во время благоустройства высадили 21 гектар газонов, 461 дерево (липу, березу, клен и иву) и 3193 кустарника (боярышник, дерен белый, сирень, кизильник, пустырник и розу);

- около развязки с Минской улицей и пересечения с Проектируемым проездом № 6095 построили два подземных перехода;

- поставили лестнично-лифтовой сход;

- переустроили 79,5 километра инженерных коммуникаций.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по второму участку новой вылетной трассы - проспекту Генерала Дорохова от Аминьевского шоссе до Минской улицы. Фото: mos.ru

Сказано

«Очень сложный объект - огромное количество путепроводов, эстакад, мостов, перекладка инженерных коммуникаций, но для Москвы он очень важен. Он разгружает Мичуринский проспект, Кутузовский проспект, Можайское, Аминьевское шоссе.

Надеюсь, что до конца года закончим проект в целом. Так что от МКАД до Третьего транспортного кольца будет новая вылетная магистраль».

(Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН.)