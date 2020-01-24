Судьба 98-летней Шуховской башни: сносить или переносить на ВДНХ

Шуховская башня использовалась для телетрансляции последний раз в 2002 году, сегодня она является только туристическим объектом. Чтобы увидеть достопримечательность, надо приехать на станцию метро «Шаболовская». А дальше мимо 160-метровой красавицы уже нельзя пройти мимо – видно издалека. Но годы идут, и вот так стоит башня без ремонта 20 лет, металлические части начали падать в жилых дворах на машины москвичей. Были планы перенести башню на ВДНХ или в Парк Горького, а то и вовсе – снести. «КП» выяснила, что сейчас решили делать с легендарной Шуховской башней.

Самолет развалился, а башня выстояла

Шуховской телевизионной башне скоро исполнится 100 лет. C ее помощью транслировались первые в СССР телевизионные и радиопередачи. Позже она стала символом всех «Голубых огоньков». До 1967 года Шуховская башня (160 метров) была самым высоким строением в Советском Союзе, а потом появилась «конкурентка» - Останкинская телебашня (540 метров).

Некоторые программы с Шаболовки все еще вели и это спасло российское телевидение в 2000-е годы, когда в Останкине произошел пожар. Шаболовка на протяжении 1,5-2 лет поддерживала вещание основных телеканалов. Это и были последние трансляции. В 2002 году Шуховскую башню закрыли и открывали только на время экскурсий - поднимали людей в лифте, рассчитанном на трех человек.

Шуховская башня и церковь Ризоположения, 1982 год. Фото: Б.Кавашкина и И.Юдаша /Фотохроника ТАСС/

- Уже давно не водим. Как правило приходили руферы или фотографы, чтобы поснимать виды Москвы. Мы говорили, что башня старая, ремонта никогда не было, но в ответ слышали: «Самолет выдержала, а нас — тем более», - рассказали в агентстве частных туров для гостей Москвы.

- А что за история с самолетом? - спрашиваю.

- В 1941 году в башню врезался почтовый самолет из Киева, зацепился за трос, который был протянут от самого верха башни до земли. Самолет развалился, а Шаболовская башня выстояла и не понадобился ремонт.

- Почему в итоге перестали водить экскурсии?

- В 2014 году стали говорить о сносе башни, о том, что перенесут ее на ВДНХ или в Парк Горького. Но были акции, митинги. Тогда башню отстояли. Ну, как такую красоту сносить? Памятник архитектуры же. Но до сих пор непонятно, что с ней будет.

Необходимо усиление конструктива башни

Оказывается, еще в 2014 году Министерство культуры и Минкомсвязи РФ сказали, что Шуховская башня демонтирована не будет — удовлетворено решение о сохранении памятника архитектуры на месте его исторического возведения. Ключевое - его нужно сохранить в должном виде. ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (пользователь башни) начала искать средства на ремонт. Но не нашла. Вновь о Шуховской башне заговорили лишь в конце 2019 года.

- Противоаварийные работы по Шуховской башне выполнены вовремя — в 2015-2016 годах, угрозы никакой нет, - говорил Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия Москвы.

А как же реставрация? В настоящее время проектная документация по реставрации башни согласована с Мосгорнаследием. Она предполагает демонтаж монолитных элементов фундамента (они появились при реконструкции в 80-х годах) и подпорной кирпичной стенки, выполнение новых фундаментов из буроинъекционных свай под дополнительные наружные стойки усиления. Также необходимо усиление конструктива башни, реставрация 5-й и 6-й секций строения, а еще замена опорных колец. Осталось только одно — дождаться денег.

- Направлена заявка в адрес Министерства культуры РФ на финансирование мероприятий по сохранению Шуховской башни в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма» на 2020 год за счет средств федерального бюджета, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе Департамента культурного наследия Москвы.

Шуховской телевизионной башне скоро исполнится 100 летФото: Михаил ФРОЛОВ

Сохранить семейную ценность

Больше всего о судьбе Радиобашни беспокоится Владимир Шухов, президент фонда «Шуховская башня», он же правнук знаменитого архитектора и инженера Шуховской башни Владимира Шухова. Для него этого семейная ценность.

- Реставрировать башню обещают последние лет 16, Мосгорнаследие говорит, что работы нужны, владелец не делает ремонт, ему выписывают штрафы около 100 тысяч рублей за невыполнение работ и на этом все затухает. Но то, что сейчас снова заговорили о реставрации, конечно, радует. Другое дело, а как будут проводить работы? Привлекут ли зарубежных специалистов? – переживает Владимир Шухов.

Со слов правнука инженера, Шуховскую башню еще ни разу полноценно не реставрировали – такого опыта и специалистов в России нет.

- У нас нет опыта реставрации объектов из металла. В отличии от того же Парижа, где есть Эйфелева башня, в отличие от Англии с ее железными мостами, а еще Германии. Там этого наследия очень много. И специалисты есть, которые знают, как работать со старым металлом. Я вхожу в международный экспертный совет, который сейчас, например, занимается реставрацией Дома Мельникова в Кривоарбатском переулке. Там собственник выделил около 100 тысяч евро только на международную экспертизу – приехали специалисты из Голландии, Финляндии, России, Германии, Франции, - говорит Владимир Шухов.

Какое заключение дали Шуховской башне – пока такой информации в публичном доступе нет. Владимир Шухов переживает, что могут разово заменить больше 40% деталей и тогда башня потеряет статус объекта культурного наследия – фактически станет новым объектом и тогда вновь памятником архитектуры сможет стать лет через 40-45. К примеру, поэтому Эйфелеву башню никогда не реставрируют полностью, чтобы не потерять аналогичный статус.

- Ржавчина на Шуховской башне уже есть давно. Там и полностью «проеденные» кольца – это вызывает наибольшее опасение, чем фундамент. Фактически она разрушается. И больше всего беспокоят сроки выполнения работ. Ведь коррозия металла продолжается. А Шуховская башня – это лицо Москвы, его нельзя потерять, - говорит Владимир Шухов.

Сам же правнук последний раз поднимался на башню в 2014 году. Вспоминает, что виды оттуда потрясающие – Кремль намного ближе, чем с Останкинской башни. Вот только организовать коллективные подъемы туда, как на смотровую площадку, невозможно, создать рядом музей – тоже, так как нет свободных площадей. Владимир Шухов мечтает, что башню все же сохранят, как достопримечательность города, что к ней можно будет подойти, сделать фотографии. А главное – помнить достижение великого инженера, который опередил будущее и придумал такие технологии еще 100 лет назад. Хочется верить, что звездный час у Шуховской башни еще впереди.

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Шухова хотели расстрелять из-за аварии на башне

Судьба Шуховской башни была нелегкой с самого начала. Строительство ее припало на непростое для страны время – 1920-1922 годы. Металла не хватало. В это время сам инженер Шухов пережил две личные трагедии, похоронив близких родственников. Угроза появилась и над его собственной жизнью после того, как произошла авария во время установки четвертой секции. К счастью, жертв не было, но состоялся суд, и Владимира Шухова приговорили к условному расстрелу. То есть, если бы башню не успели построить в срок, то расстрел из условного превратился бы в настоящий. Но ажурно-сетчатая башня выросла и стала главным источником передачи информации по стране. А потом была война - в 1941 году, когда фашистские войска стояли вплотную к Москве, башня была заминирована. Она выдержала многое и столкновение с почтовым самолетом. Гениальное творение инженера Шухова получило признание в Мюнхене, по его технологии построены десятки водонапорных башен и мостов.