"Не уеду пока не заплатит!": водитель фуры перекрыл улицу в центре Москвы

Настоящий переполох в центре Москвы, на улице Бауманской в пятницу, 22 января, устроил водитель фуры. Мужчина припарковал машину прямо на проезжай части, заблокировав движение машин и общественного транспорта в обоих направлениях. Словно обезумевший, он забрался на крышу грузовика и принялся кричать на всю улицу. Происходящие очевидцы сняли на видео.

- Не уеду пока мне не заплатят зарплату! Это забастовка! Начальник в край обнаглел, еще и на поломанных грузовиках в рейсы отправляет, - кричал дальнобойщик.

Из-за странного митинга в пробку попали сотни машин, а еще трамваи. Водители пытались успокоить мужчину, но тот еще больше заводился. Утихомирить его смогли только сотрудники ГИБДД.

- Движение на улице полностью восстановлено к 09.30, - прокомментировали в пресс-службе УГИБДД УМВД Москвы.

Сейчас водитель грузовика находится в отделении ГИБДД. Мужчине придется заплатить несколько штрафов, в том числе за проезд на большегрузном авто под запрещающие знаки. А вот его работодателем уже заинтересовались в следственном комитете. Информации о задержке зарплаты сейчас проверяют следователи.