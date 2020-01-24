За директора школы, которого уволили после нападения ученика на физичку, заступился весь район

- Хотели около школы встать, но охрана калитку закрыла, - рассказывает молодая женщина лет тридцати. - Но нам, в принципе, все равно, где подписи собирать...

На площадке около школы 113 в Конькове многолюдно. Двор вдруг начинает заметать снегом, а народ все прибывает и прибывает. На вскидку - здесь, под фонарями, сейчас человек триста, не меньше.

- Кто еще подпись не поставил? - кричит из толпы женский голос. - Желающие подходим ко мне!

Народ стекается со всех соседних дворов. В основном здесь родители детей, которые учатся в этой школе. Многие заходят ненадолго, транзитом, и целыми семьями. Мама, папа, дети. (И еще собака на поводке). Взрослые распишутся, перекинутся последними новостями со знакомыми, и домой, или по делам.

Но в целом все тихо. Ни призывных речей, ни истерик.

Полиции, кстати, тоже нет. За собранием из-за забора наблюдает только школьный охранник. Периодически он фоткает толпу на телефон и кому-то отправляет.

- Мы в прошлую субботу больше двух тысяч подписей собрали, - объясняет член инициативной группы Дмитрий. - Соберем еще сегодня подписи, завтра и в приемную Президента понесем!

Если коротко, люди требуют, чтобы в школу вернули директора Давора Туба, который покинул свой пост после одной нехорошей истории...

Учителя, которые требуют вернуть его в должность.Фото: Александр РОГОЗА

УРОК «МУЗЫКИ»

Школа №113 попала в новости на прошлой неделе. 15-летний восьмиклассник Витя (имя изменено) прямо на уроке избил 60-летнюю учительницу Ирину Лукьянову. Ребята из его класса рассказывают, что парень сидел на задней парте и демонстративно бездельничал - слушал музыку, нацепив наушники. Педагог несколько раз сделала ему замечание. Ноль внимания. Тогда женщина подошла и попыталась снять с подростка наушники.

И тут версии расходятся. Сам мальчик потом заявил полицейским, что Лукьянова порвала ему наушники, а по словам детей, «он сам дернулся и провод не выдержал». Как бы то ни было, Витя кинулся на учителя с кулаками. Один прямой удар пришелся точно в область носа. Не ожидавшая такого пожилая женщина отшатнулась, а Витя бросился к шкафу и расколотил стекло. Осколками ему порезало руку, из раны хлынула кровь. Прибежавшие на шум учителя других классов вызвали скорую помощь и полицию.

МАМА УБИЛА СОСЕДКУ

О том, что Витя - трудный подросток, в школе знали все. В этом классе он учится первый год. До этого его «попросили» из нескольких соседних школ. И историю его семьи в этой части Коньково знают многие. Маму посадили в тюрьму за убийство, когда мальчику было всего несколько месяцев.

- Семья у парня, можно сказать, маргинальная, - говорит соседка. - Вите было всего несколько месяцев, когда его мама застукала мужа в их квартире вместе с соседкой. Мужик притащил постороннюю женщину. И тут хозяйка приезжает, а дома - непонятно кто. Закипела от ревности и схватилась за нож. Соседку убила. Ей дали срок. Пока мать сидела, выпивающий отец сошелся с другой женщиной, у которой были свои дети. Нигде толком не работал и продолжал пить. Так Витя и рос. Более-менее приличная там только бабушка. Она за парня переживает, тянет его, как может. А родителям он не нужен. Родная мать давно уже освободилась, но с ребенком не общается.

С учебой у Вити не задалось с самого начала. Троечки ставили, только закрывая глаза. Плюс поведение - даже при пустяшном споре мог кинуться на одноклассника. Кое-как прошел начальную школу, раз оставался на второй год. За несколько лет сменил три школы в разных частях Коньково. С «успеваемостью» все было настолько плохо, что парня перевели на надомное обучение - он несколько раз в неделю встречался с учителями индивидуально.

«Комсомолке» удалось найти педагога, который занимался с Витей на «надомном».

- Сразу стало понятно, что у него гигантские пробелы в знаниях, - говорит учитель - Он не знал даже самых элементарных вещей. Я уж не знаю, как его раньше учили, как переводили из класса в класс. Мы занимались, он с трудом выполнял какие-то несложные задания. Ну, тройку я ему поставил.

- Почему он вообще оказался на надомном обучении?

- Есть список медицинских показаний, по которым переводят на надомное. Но диагноза Вити я не знаю.

Летом 2019-го в специальной комиссии справку подростку решили не продлевать. И бабушка устроила его в 113-ю школу. (Интересно, что здесь же сейчас учится дочь убитой Витиной мамой женщины. Там, как говорят, семья вполне приличная). С одноклассниками Витя почти не общался. Чаще «тусовался» с ребятами из 5-6 классов. Те ему буквально в рот смотрели.

- Он вообще не учился - ни разу учебники и тетради не открывал, не отвечал, - говорят одноклассники. - Просто сидел на задней парте в наушниках. Ему многие учителя замечания делали. А Ирина Владимировна не выдержала...

Педагог сейчас на больничном. После удара школьника очки сломались, стеклом Лукьяновой порезало лицо. Врачи сказали: еще полсантиметра и глаза бы не было.

На следующий день после ЧП стало известно, что директор школы №113 Давор Туба написал заявление об увольнении.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

РАЗБРАСЫВАЮТСЯ ПРОФЕССИОНАЛАМИ

На следующий день после ЧП стало известно, что директор школы №113 Давор Туба написал заявление об увольнении.

После этого и началась буча - у школы случился первый стихийный сход возмущенных родителей. Многие уверены, что директора вынудили оставить свой пост.

- В тот день его неожиданно вызвали «наверх», - показывает пальчиком в небо одна из учительниц. - А потом он позвонил в школу и предупредил: я увольняюсь. Насколько я знаю, его поставили перед выбором: либо мы тебя по статье, либо давай сам. Но с какой это стати, извините? Кто-нибудь может объяснить, в чем вина директора?

Примерно о том же говорят еще десятки человек - из тех, кто пришел к 113-й школе прохладным вечером в среду.

Тубу здесь любят. Почему? В основном называют несколько причин. Во-первых, сам когда-то заканчивал 113-ю (раньше она была № 20), вернулся сюда рядовым учителем, стал завучем и, наконец, дорос до директора. Во-вторых - об этом говорят многие - Туба всегда с родителями на связи, готов оперативно вникать в любые спорные моменты. Лично.

- Давор Симович наладил работу во всех подразделениях школы. Мы, родители, это видели, - вступает мама восьмиклассницы Светлана Иванова. - Если наша система образования вот так запросто разбрасывается профессионалами, у меня просто слов нет. И мне есть, с чем сравнивать. У подруг дети учатся в других школах. Когда я рассказываю, как все устроено в нашей, там удивляются - в их школах директора так не работают.

- Попробуйте сейчас собрать за кого-нибудь подписи. Штук двадцать соберете, - говорит учитель английского языка Елена Жданова. - А Давора Симовича поддержали тысячи человек. Когда по приказу Департамента образования начали объединять школы и детсады, Давор Симович оказался директором двух школ и пяти детсадов. И он справился. Родители очень довольны. Иначе за него сюда сегодня никто бы не пришел. Давор Симович - профессионал. Знаете, в наше время в любой сфере много халявщиков, которые только имитируют деятельность. А Туба как раз из тех, кто реально работает.

В Департаменте образования этот инцидент пока не комментируют.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

Стоп-кадр с видеокамеры, установленной в классе, где видно, как ученик бьет учителя. Фото: Канал "Россия 1"

КАК БЫТЬ?

«Учителя сейчас не знают, как вести себя, если в классе сидит вот такой детина»

При этом многие считают, что вся ситуация - в какой-то степени промашка опытной учительницы Лукьяновой. Мол, не нужно было пытаться забрать у ученика наушники: «Педагог нарушил «личное пространство школьника»!» Оппоненты возражают: а в наушниках сидеть на уроке и игнорировать замечания учителя - нормально?

Один из действующих педагогов школы 113, попросивший не называть его фамилию, поделился своими опасениями:

- Эта ситуация показала, что учителя даже не знают, как правильно себя вести, если в классе сидит вот такой детина, бездельничает и отвлекает других ребят. Что с ним делать? Выгонять из класса детей запрещают - чтоб они по коридорам не шатались. Зачем они вообще в школу ходят? Поймите, никто не делает из этого мальчика исчадье ада. Да, ему не повезло с семьей, он таким вот вырос. Но в советское время подростков, которые уж совсем отбились от рук, направляли в специализированные школы, коррекционные. (За последние год их число сильно сократили, - Авт.). Либо они уходили после восьмого класса в ПТУ, могли получить какую-нибудь рабочую специальность. А сейчас бесплатно в колледж можно попасть только со средней оценкой 3,8. Все, что ниже - это 120-150 тысяч рублей за годовое обучение. У Вити средняя оценка - 2. И денег на колледж у семьи, понятно, нет. Хотя он сам иногда говорит: зачем мне школа, я потом на сантехника учиться пойду... Страшно другое. Уж после случившегося он кому-то из детей похвастался, кто «следующим будет», и назвал фамилии еще двух учителей.

Насколько известно, сейчас бабушка водит подростка к психологу. Вернется ли он в школу 113, пока не ясно. Но формального повода для его исключения сейчас нет.

По факту случившегося проверку проводит Следственный комитет.