Отец перепутал лекарства и едва не погубил 3-летнего сына

Жуткая случайность, едва не стоившая жизни 3-летнему Ване С.*, произошла 23 января в московском районе Царицыно. Бригадой скорой помощи был экстренно доставлен в больницу ребенок. Как выяснилось, 35-летний отец Евгений С.*, пытался сделать сыну промывание носа. Обычная процедура превратилась в серьезную угрозу для жизни малыша, ведь мужчина использовал нафтизин, вместо положенного физраствора.

- Днем 23 января 3-летнего Ваню доставили в детскую городскую клиническую больницу №13 имени Филатова с диагнозом острое медикаментозное отравление. При разбирательстве отец пояснил, что случайно перепутал лекарственные средства и никак не хотел навредить сыну, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

К счастью, врачам удалось быстро помочь ребенку. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники полиции проводят проверку.

* - имена изменены