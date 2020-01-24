Французская компания построит в Москве геронтологический центр мирового уровня

В Москве французская компания Orpea построит новый Геронтологический центр для людей пожилого возраста и людей с инвалидностью, отвечающий современным мировым стандартам. Меморандум о взаимопонимании 24 января подписал мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор компании Clinea (входит в Orpea Group) Эммануэль Массон.

- В Москве с каждым годом увеличивается количество пожилых людей. Для медицинской системы Москвы - это новые проблемы, требования, вызовы, заботы. Мы должны не только поддержать этих людей, но и помогать в реабилитации. Это большая для города работа. В нашей системе работает около 30 домов престарелых, тем не менее хорошо, что подключаются частные компании. Очень рад, что к нам приходит компания с мировым именем и уровнем Orpea, у которой мировые возможности, новации в области ухода за пожилыми людьми. Это нужные инвестиции в город, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Москва предоставила французам земельный участок, расположенный на территории московского Научно-методического геронтологического центра "Переделкино" (одно из старейших социальных учреждений Москвы). Учреждение будет со всех сторон окружено лесопарковой зоной, что позволит пациентам совершать ежедневные прогулки на свежем воздухе.

- Это место имеет большое значение в истории, связано с литературой и духовной составляющей. Мы пригласили французских архитекторов, так как важно создать эстетически красивое и удобное здание. Мы адаптируем его под культуру Москвы, - сказал Эммануэль Массон, генеральный директор компании Clinea.

Геронтологический центр построят к 2023 году. Он будет рассчитан на 150 мест. Здесь будут оказывать общий уход за пожилыми людьми и социальное обслуживание, проводить реабилитацию дезориентированных и ослабленных возрастных граждан.

- Около 30% мест будет предназначено для проживания и реабилитации граждан в рамках городского социального обслуживания – по направлению Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, - сказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития.

В центре будут применяться новейшие методы и технологии в области реабилитации пожилых людей. К тому же компания Orpea привезет французских специалистов для обучения сотрудников Научно-методического геронтологического центра "Переделкино".

Полученные компетенции планируется внедрить в других профильных учреждениях Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Также предполагается создание единого стандарта социальных услуг, предоставляемых как государственными, так и частными организациями.

- Мы договорились с коллегами из Оrpea Group, что все свои современные технологии по формированию стандартов долговременного ухода они будут внедрять и во всей московской сети. Для этого уже сейчас формируется группа экспертов, которая на постоянной основе будет работать в Москве, анализируя состояние наших учреждений. И будет давать предложения, как нам улучшить качество оказания медицинской помощи и по долговременному уходу. А также непосредственно обучать наших сотрудников, - сказала Анастасия Ракова.

По данным ООН, в мире наблюдается тенденция старения населения, и к 2050 году каждый шестой человек на планете будет старше 65 лет. В настоящее время в Москве проживает порядка 1,8 млн человек старше 65 лет. Сейчас задача городских властей - обеспечить достойное качество жизни пожилых людей.

КСТАТИ

951 клиника в 16 странах

Оrpea Group была основана в 1989 году французским нейропсихиатром Жаном-Клодом Марьяном и в настоящее время является ведущей европейской компанией в области реабилитации и патронажного ухода. В штате компании работают более 60 000 специалистов.

Сеть Оrpea включает 951 учреждение: дома-интернаты для пожилых людей и инвалидов, реабилитационные и психиатрические клиники в 16 странах Европы, Латинской Америке и Китае.