"Это просто везение: в подъезд нельзя было заходить!": эксперт рассказал об ошибках девочки, которая провела незнакомца-преследователя

Подмосковный город Ступино взбудоражила новость о мужчине, который следил за 10-летней школьницей. Видеозапись, сделанную камерами, установленными на доме и в подъезде, в социальных сетях опубликовали родители девочки. Они призвали всех предупредить детей об опасности. И как выяснилось позже, паниковали не зря.

Видео посмотрели не только тысячи родителей, но и сотрудники Следственного комитета. Подозрительного незнакомца нашли и выяснилось, что в доме девочки ему действительно совершенно нечего было делать. Как выяснилось, безработный 43-летний мужчина следил за девочкой от самой школы. Вот только объяснить следователям, зачем, он так и не смог: на допросе этот человек просто обезумел.

- Ввиду его неадекватного поведения во время беседы с сотрудниками полиции он был госпитализирован в психоневрологический диспансер, где выяснилось, что он несколько лет стоит на учете у врача-психиатра. Сейчас он находится в больнице. Запланировано проведение комплекса проверочных мероприятий, в том числе на причастность мужчины к совершению иных преступлений. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила "КП" Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

Пользователи соцсетей в комментариях хвалят школьницу, мол молодец, вовремя сориентировалась, все правильно сделала. Так ли это и насколько грамотно действовала девочка, мы спросили у Алены Ярушиной, инструктора "Школы выживания"Лиза Алерт".

- То что не случилось беды - всего лишь результат везения. С самого начала девочка совершила грубейшую ошибку. Зная о слежке и видя мужчину у входа в подъезд, она все-таки открыла дверь и вошла внутрь. Замкнутое пространство - это всегда дополнительная угроза. Но, судя по дальнейшим действиям, девочка сама поняла свою ошибку и быстро среагировала. Внутри подъезда она вела себя правильно. Открытых угроз не было, поэтому ей не стоило кричать и звать на помощь. Это лишь могло спровоцировать агрессию. Она за считанные секунды поняла угрозу и просто вышла на улицу. Более того, ребенок сразу же обратилась за помощью к взрослым, тем самым обезопасив себя.

- А с какого возраста детям можно возвращаться одним из школы?

- Тут все очень индивидуально. Нельзя сказать, что в первом классе ребенка нужно встречать и провожать в школу, а во втором - нет. Единственный способ исключить такие ситуации, это не оставлять детей одних . Но это идеальная картинка. Все понимают, что родителям нужно работать. Тогда совет один: как можно чаще проговаривать с детьми инструкции к действиям в тех или иных чрезвычайных ситуациях. Не рассчитывайте на уроки ОБЖ, этого не достаточно. Главное правило - регулярность общения на такие темы. Но не стоит превращать это в ежедневные скучные лекции из серии: "посмотри направо, потом налево..." Лучше всего приводить реальные примеры, а разговор начинать спонтанно. Например, зашли в торговый центр, напомните ребенку, что делать, если он потеряется.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

На камерах видеонаблюдения установлен таймер, что позволяет восстановить полную хронику происходящего.

13:53:32 Девочка подошла к входной двери подъезда и достала ключи.

13:53:37 Мужчина приближается ко входу в подъезд и останавливается.

13:53:45 Девочка открывает входную дверь подъезда.

13:53:47 Девочка входит в подъезд. Дверь начинает закрываться.

13:53:49 Мужчина ловит закрывающуюся дверь и входит в подъезд.

13:53:50 Девочка поднимается по ступеням лестницы между первым и вторым этажом.

13.53:50 Мужчина входит в подъезд.

13:53:55 Девочка подходит к лифту . Заметив постороннего человека, она сразу же разворачивается.

13:53: 59 Мужчина подходит к лифту и не находит девочку.

13:54:12 Мужчина смотрит по сторонам и нажимает кнопку лифта.

13:54:14 Девочка выбегает из подъезда на улицу.

13:54:19 Кабина лифта приезжает. Но мужчина не заходит. При этом он явно кого-то ищет и смотрит по сторонам.

13:54.21 Мужчина уходит от лифта.

13:54:35 Мужчина медленно выходит из подъезда.

13:54:37 Девочка заходит в подъезд с соседом , которого она попросила ее проводить.

13:54:38 Мужчина видит девочку в сопровождении взрослого и уходит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/755982" frameborder="0"></iframe> В Ступино за девочкой из школы проследовал неизвестный мужчина, а затем зашёл за ней в подъезд.

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