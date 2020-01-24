2020-01-24T15:20:36+03:00
Общество

В 2020 году в Москве начнут строить 26 станций метро

При этом девять из них планируют открыть в этом же году
Светлана ВОЛКОВА
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В 2020 году в столице начнется строительство еще 26 станций метро.В 2020 году в столице начнется строительство еще 26 станций метро.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Москвичам станет проще ездить по городу. Особенно тем, кто привык пользоваться подземкой. В 2020 году в столице начнется строительство еще 26 станций метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в списке - первые участки Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий, новые участки Коммунарской линии, станции «Гольяново», «Южный порт» и «Суворовская» действующих Арбатско-Покровской, Люблинско-Дмитровской и Кольцевой линий соответственно.

- Объемы и темпы строительства метро в Москве остаются одними из самых высоких в мире, - сказал глава столичного Стройкомплекса. - В прошлом году мы построили 17,9 километров линий, восемь станций метро, а также электродепо «Руднево» для обслуживания поездов.

Напомним, уже в марте этого года для пассажиров откроются четыре станции Некрасовской линии - «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская». До конца 2020-го планируют запустить и пять станций на Большой кольцевой линии (БКЛ) - «Авиамоторную», «Лефортово», «Электрозаводскую», «Улицу Народного Ополчения» и «Карамышевскую». То есть за этот год столичное метро вырастет всего на 9 станций. Подробнее об этом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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