Наше Подмосковье: Слетать в космос, построить усадьбу и узнать, как выглядит Домовой!

- Я только что сажал самолет в условиях тумана и в условиях турбулентности, - восторженно рассказывает пилот.

А пилоту - целых девять лет!

Третьеклассник Кирилл Голубков стал одним из первых посетителей «Экспонариума», детского интерактивного центра, который в эти выходные открылся в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» в Истре. Любознательный мальчишка только что вышел из-за штурвала «самолета» - специального летного тренажера, оборудованного под кабину настоящего лайнера. С заданием он справился. Усадил свой «борт» на взлетно-посадочную полосу аэропорта. Кирилл мечтает в будущем стать настоящим летчиком, возить современные воздушные суда. А пока он поделился своими впечатлениями с губернатором Московской области - Андрей Воробьёв как раз приехал проверить работу большого нового проекта для детей.

«Экспонариум» называют музеем в музее. Это целый комплекс интерактивных залов (1000 квадратных метров!), где дети в игровой форме могут получать новые навыки и знания. Причем путешествуя из мира ультрановых высоких технологий в старинный русский быт и искусство и возвращаясь обратно. Пространство разделили на пять тематических зон: «Природа», «Наука», «Архитектура», «История» и «Культура».

- От взрослых музеев, выставок мы решили пойти дальше и сделали такой уголок для детей - очень познавательный, интересный, - рассказал Андрей Воробьёв. - Здесь все о нашей культуре, искусстве, быте, к которым можно прикоснуться руками. Дети очень любят собственноручно участвовать в освоении предметов. В центре есть и прогрессивные вещи, связанные с наукой, техникой. Я надеюсь, что ребята будут сюда приезжать и узнавать много интересного. Центр только начинает работать, будем его дополнять.

Вот группа ребят пробует себя в роли звонарей - раскачивая с помощью веревок язычки настоящих колоколов. В это время в соседнем павильоне мальчишки проводят стыковку космических кораблей. (Не без труда, но справляются, между прочим). А еще здесь можно создать на интерактивном мольберте картину с видом на Ново-Иерусалимский монастырь. А еще - залезть (с ногами!) в говорящую русскую печь, как из сказки, и узнать, как выглядит Домовой. В секции «Архитектура» детей научат проектировать собственную усадьбу. А в «Природе и экологии» можно понаблюдать за журавлями в небе, поплавать на лодке по реке, маша веслами, или виртуально скатиться с горы.

Стоит отметить, что многие интерактивные «экспонаты» связаны с историей Подмосковья, разными интересными местами и фактами. Учить по ним историю - весело и интересно.

Полный интерактив! По папам многих пришедших сюда ребят было видно - в это мгновение многим снова захотелось стать на пару часов маленьким и носиться от экспоната к экспонату, от тренажера к тренажеру!

«Приглашаю всех в наш детский центр «Экспонариум» в «Новом Иерусалиме»! - написал Андрей Воробьёв на своей страничке в Instagram (@andreyvorobiev). - Это интерактивная площадка, где можно попробовать себя в роли звонаря, пилота, поиграть в интеллектуальные игры, сходить на мастер-классы и узнать много нового. В общем, интересное место. Жаль, в моем детстве такого не было!»

Егор Следопытов станет для юных посетителей «Экспонариума» главным помощником. Фото:пресс-служба музея «Новый Иерусалим»

КСТАТИ

Егор Следопытов - в помощь!

Гостям «Экспонариума» помогает ориентироваться в секциях специально созданный для этого проекта персонаж Егор Следопытов - любознательный парень в джинсах и толстовке. Ему 23 года, он любит кататься на сноуборде, играет на гитаре и разделяет мусор.

- Мы поняли, что нужно что-то объединяющее - какая-то фигура, эксперт, который мог бы быть интересен детям, - объясняет директор МВК «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов. - У Егора Следопытова есть друг - птичка Плюсик, для самых маленьких детишек. Они рассказывают ребятам понятным им языком о наших усадьбах, памятниках, других объектах.

Кстати, у любознательного путешественника Егора Следопытова есть собственная страничка в Instagram. Найти его несложно:

instagram.com/egor_sledopitov