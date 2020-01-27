"Сказал сыновьям, что вернется весной": Что известно о отце, бросившем детей в Шереметьево

История о брошенных мальчиках в Шереметьево вчера, 26 января, вызывала только один вопрос: "Как можно было бросить собственных детей?" Напомним, сотрудники аэропорта увидели около 13.00 в терминале D блуждающих детей 5 и 8 лет, спросили о родителях и старшенький мальчик сказал: "Папа ушел, сказал ждать взрослых, что нас заберут". Детей провели в комнату полиции, где они рассказали, что они прилетели из Хабаровска, там родители бросали их уже не раз, но потом забирали.

- В детском рюкзаке мальчика были обнаружены свидетельства о рождении на обоих детей и записка, оставленная, возможно, отцом детей, - рассказали в пресс-службе "Шереметьево".

Как удалось узнать "КП", в записке было написано, что "денег нет, кормить нечем, потом как-то заберу вас из детского дома".

Еще вчера полицейские сомневались, кто этот мужчина, который привез детей в Шереметьево и бросил. Может и не родной отец, раз сказал детям, что привез их в детский лагерь, а сам обманул их и ушел.

- Сказал, чтобы стояли и ждали людей, которые их заберут. Приказал строго слушаться взрослых и не плакать. Сам же мужчина сказал, что вернется весной и заберет их. Это рассказывал старший мальчик, второй молчал, только кивал и говорил: "Да", - рассказал источник в полиции.

Утром к ребятам пришел губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Но спустя несколько часов полиция установила личность мужчины, бросившего своих детей в аэропорту Шереметьево. Это 41-летний Виктор Гаврилов из Комсомольска-на-Амуре. Записку с просьбой помочь детям написал тоже он. Виктор Гаврилов просил определить сыновей во временный дом приюта, так как у него в данный момент очень тяжелая финансовая обстановка.

- Я их позже заберу. Прошу детей не разлучать. Документы на детей в рюкзаке. Простите, но в данный момент у меня другого выхода нет, - значится в записке.

До выяснения обстоятельств и почему у Виктора Гаврилова "в данный момент другого выхода нет" детей накормили и отвезли в подмосковную больницу. Утром к ребятам пришел губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он позавтракал с детьми и уже пообещал найти работу Виктору Гаврилову.

- Утром посетил ребят, Владика и Ваню, оставленных в Шереметьево. Вместе позавтракали. Запеканку съели, а клубнику раздали всем ребятам из соседних палат. Настроение отличное. Готовятся к экскурсии о океанариуме, потом зайдут ко мне. Ждем папу Виктора, работу ему найдем. Дети его очень любят, - рассказал в соцсетях Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

Тем временем в обществе всплывает еще один вопрос: "А куда же смотрела мама?" Оказывается, она не жила с мужем Виктором и детей отдала ему. И до того момента, пока ее не нашли полицейские, даже не знала, что ее сыновья остались одни в "Шереметьево".

Андрей Воробьев позавтракал с детьми и уже пообещал найти работу Виктору Гаврилову.

- Мама в семье не жила, но полицейские ее нашли, ведут с ней беседы, чтобы понять, почему дети оказались в Шереметьево одни, - рассказала Виктория Трегубенко, уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае.

Пока мальчики остаются в одной из подмосковных больниц. С ними работают медики и детские психологи. Уже решается вопрос о возвращении детей в Хабаровский край, где им продолжат оказывать психологическую помощь. Не исключено, что дети вернутся к матери. А вот против отца мальчиков возбуждено уголовное дело.

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