2020-01-27T12:15:41+03:00
Происшествия

У москвички украли шкуру оленя

Женщина хранила пушистый трофей на лестничной клетке многоквартирного дома
Иван РУНЕВ
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В полицию обратилась 32-летняя жительница Москвы, Ирина П.* с сообщением о том, что ее обокрали.В полицию обратилась 32-летняя жительница Москвы, Ирина П.* с сообщением о том, что ее обокрали.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В полицию обратилась 32-летняя жительница Москвы, Ирина П.* с сообщением о том, что ее обокрали. Неизвестные лишили ее не золота и драгоценность, а целой шкуры оленя. По неизвестной причине, москвичка хранила ее на санках, "припаркованных" в тамбуре у ее квартиры. Воры не побрезговали и прихватили с собой еще и сани.

- В среду 22 января 32-летняя Ирина вышла утром из своей квартиры и обнаружила, что неизвестные похитили санки с оленьей шкурой, которые женщина вот уже полгода хранила в тамбуре. Происшествие случилось в одном из многоквартирных домов по улице Кировоградский проезд в Южном Чертаново, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция разыскивает воров, оставивших безработную москвичку без санок и любимой шкуры. Проводится проверка по факту инцидента и устанавливаются все детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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