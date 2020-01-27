2020-01-27T14:03:47+03:00
Общество

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев: «До конца июня составим график переселения по программе реновации»

Проекты новых кварталов сейчас обсуждаются с жителями
Светлана ВОЛКОВА
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Проекты новых кварталов сейчас обсуждаются с жителями.Проекты новых кварталов сейчас обсуждаются с жителями.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Участников реновации в Москве больше всего волнует, пожалуй, один вопрос - куда и когда переселят. Напомним, с 2017 года, после запуска в столице очередной программы сноса пятиэтажек, новоселье справили уже около 20 тысяч человек.

Сегйчас в городе для переселенцев строят 152 дома. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в интервью РИА Новости. По его словам, пик реновации наступит через два года. К тому времени строители начнут ежегодно сдавать более 3,5 миллионов квадратных метров жилья по программе.

- Уже в этом году мы приступим к проектированию новых домов на освободившихся территориях, которые позволят запустить вторую волну реновации, - сообщил Андрей Бочкарев. - Сейчас в стройке у Фонда реновации находится портфель проектов площадью квартир порядка 2 миллионов квадратных метров. Уже в этом году Фонд проведет конкурсные процедуры на строительство порядка 80 домов, которые полностью спроектированы по стандартам реновации.

При этом столичные власти продолжают искать дополнительные стартовые площадки. По правилам они должны быть максимально близко к сносимым пятиэтажкам. Сегодня в списке «стартов» уже 431 участок всего на 6 миллионов 737,9 тысяч квадратных метров недвижимости. Это 30 процентов всей программы реновации. Но пока нет графика переселения. По словам главы столичного Стройкомплекса, все упирается в проекты планировок обновляемых кварталов.

- Все 89 проектов программы разработаны, а 59 из них уже прошли публичные слушания, - сказал Андрей Бочкарев. - Остальные будут обсуждаться с жителями в начале 2020 года. По итогам слушаний проекты будут дорабатываться с учетом предложений москвичей, после чего мы их утвердим. Предложения по этапам и срокам реализации программы будут готовы до конца июня.

Всего в реновации участвуют 1 миллион москвичей, живущих в 5173 домах. Переселение полностью планируют завершить в 2032 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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