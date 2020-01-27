Московская реновация может стать всероссийской

Программу реновации жилья, которая сейчас действует только в Москве, можно и нужно распространить на всю страну. Об этом заявил бывший глава стройкомплекса столицы, а теперь вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия-1».

- Пока можем начать отрабатывать его на крупных городах, - предложил он в эфире, - Потому что реновация — это же огромные деньги, изменение уклада жизни. Не получится просто вот так взять и начать. Надо взвесить, оценить.

Несмотря на «огромные деньги», которых, очевидно, потребует такая программа, Марат Хуснуллин видит смысл в ее реализации во всероссийских масштабах, потому что «в стране жилье стареет, оно стареет достаточно серьезными темпами, это создает очень большую угрозу».

По официальным данным Росстата, в России сейчас 4,3% домов изношены более чем на 65%. Это не считая тех, которые официально признаны аварийными и включены в программу расселения. При этом только чуть больше 67% российского жилья — со всеми современными удобствами (водопровод, канализация, горячая вода и т. п.). То есть проблема, конечно же, существует. Это в Москве реновация ассоциируется с хрущевками. А на просторах России есть большое количество и более старого жилья, которое спасать обычным капремонтом бессмысленно — слишком дорого. Но которое еще не достаточно разваливается, чтобы его считать аварийным (таким дом признается, если есть риск обрушения конструкций).

Но есть много «но». В первый раз законопроект о реновации во всероссийских масштабах был внесен в Госдуму еще в 2018 году, сразу после того, как в 2017 году была утверждена московская программа. Тогда эксперты говорили, что номер, скорее всего, не пройдет. Потому что в Москве реновация проводится в основном на деньги городского бюджета. А в регионах таких денег нет, местные же строительные компании расходы не потянут. Ведь смысл реновации в том, чтобы не только снести старые и построить новые дома, но и обновить инфраструктуру квартала. А это затратно. Федеральный же бюджет тоже не резиновый — наскрести бы на расселение аварийного жилья.

Тем не менее в октябре 2019 года законопроект о всероссийской реновации был внесен в Госдуму вновь - по инициативе Заксобрания Санкт-Петербурга. В тексте проекта речь шла о сносе не только ветхого жилья, но и типовых многоэтажек 50-70 годов, крепких, но морально устаревших - то есть о комплексной реконструкции кварталов. С гарантиями жителям, что новую квартиру они получат равнозначную — не меньше имевшейся, с тем же числом комнат и в том же районе (или в том же населенном пункте — если он небольшой).

Нынешнее предложение Марата Хуснуллина уже поддержали ряд губернаторов. В том числе глава Приморья Олег Кожемяко, мурманский губернатор (и, кстати, бывший замглавы Минстроя) Андрей Чибис, глава Калининградской области Антон Алиханов. Калининградский губернатор, в частности, заявил, что ждет реновации, потому что она может решить проблему несоответствия советский градостроительных решений современным реалиям.

Вопрос, откуда на реновацию вне Москвы взять деньги, пока остается открытым.