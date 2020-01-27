«Основной подозреваемый уже известен»: На кладбище в Подмосковье нашли тело матери-одиночки, которую искали пять суток

29-летняя Оксана Моргунова пропала в прошлый понедельник. Около 18:00 она прошла через проходную ткацкой фабрики в подмосковном Хотьково, должна была забрать из детсада младшую дочь. Но за ребенком молодая женщина та и не заехала. Уже спустя час ее телефон оказался выключен. Подождав до утра, родные побежали в полицию подавать заявление.

Оксану искали не только полицейские, но и многочисленные волонтеры. Листовками с ее фото оклеили многие кварталы Сергиева Посада.

- Оксана работала упаковщицей на ткацкой фабрике. Нормальный, позитивный человек, - рассказал один из близких пропавшей женщины.

По словам нашего собеседника, Моргунова не так давно разошлась с мужем. Фамилию в паспорте поменять не успела, но изменила в соцсетях на девичью - Селиверстова.

- Он периодически выпивал, не работал, потом начал руку поднимать. Оксана забрала двух дочек и ушла от него. Работала одна, старалась обеспечить детей.

Полицейские обнаружили тело пропавшей женщины в десятке километров от места исчезновения, на старом кладбище у деревни Новоселки. Оксана скончалась от открытой черепно-мозговой травмы - кто-то пробил ей голову тяжелым предметом.

Оксана с дочками.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Предварительно эксперты полагают, что Моргунову убили в другом месте, а сюда привезли уже мертвой, - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах. - Однако за эти пять суток погода несколько раз менялась, шел снег. Пока не удается отыскать следы, которые могли бы стать важными уликами.

Как стало известно «Комсомольской Правде», на данный момент основным подозреваемым в следствии считают бывшего мужа Моргуновой.

- По словам родных, у Оксаны в последнее время появился ухажер, она мечтала создать новую семью с нормальным человеком, - говорит источник. - При этом бывший муж не раз устраивал по этому поводу сцены ревности, угрожал.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

КАК ПОМОЧЬ

Между тем родные начали сбор средств для помощи детям Оксаны Моргуновой. Ее сестра Алла Чинякина опубликовала номер телефона, к которому привязана банковская карта: 89169945704.

Стоит отметить, что параллельно на трагедии, которая потрясла все Хотьково и соседний Сергиев Посад, пытались заработать мошенники. Еще накануне один из аккаунтов опубликовал счет карты, на который сердобольные люди перевели в общей сложности около 50 тысяч рублей. Пострадавшие уже написали заявление в полицию.