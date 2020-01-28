В Подмосковье женщина обратилась в полицию, чтобы они заставили служить ее сына в армии

Необычный звонок поступил в полицию подмосковной деревни Щедрино. Женщина по имени Ирина на том конце провода просила сотрудников срочно разыскать ее 19-летнего сына Кирилла. Ирина объяснила правоохранителям, что в последнее время парень перестал с ней общаться, удалил ее из всех своих соцсетей, а также стал пропадать по ночам.

- Мать 19-летнего молодого человека обеспокоена, что сын мог попасть в местную криминальную группировку. Поэтому женщина попросила сотрудников местного отдела разыскать ее сына и отправить его в военкомат. Парня удалось найти и даже отвезти его в военокомат, – сообщил источник в правоохранительных органах.

Теперь Кирилла взяли на карандаш в комиссариате и обещали, что его заберут в весенний призыв.