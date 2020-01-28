2020-01-28T14:26:16+03:00
Общество

В Подмосковье женщина обратилась в полицию, чтобы они заставили служить ее сына в армии

Женщина просит правоохранителей отвезти ее сына в военкомат, потому что боится, что парень попадет в местную банду
Иван РУНЕВ
Поделиться:
Кирилла взяли на карандаш в комиссариате и обещали, что его заберут в весенний призыв.Кирилла взяли на карандаш в комиссариате и обещали, что его заберут в весенний призыв.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Необычный звонок поступил в полицию подмосковной деревни Щедрино. Женщина по имени Ирина на том конце провода просила сотрудников срочно разыскать ее 19-летнего сына Кирилла. Ирина объяснила правоохранителям, что в последнее время парень перестал с ней общаться, удалил ее из всех своих соцсетей, а также стал пропадать по ночам.

- Мать 19-летнего молодого человека обеспокоена, что сын мог попасть в местную криминальную группировку. Поэтому женщина попросила сотрудников местного отдела разыскать ее сына и отправить его в военкомат. Парня удалось найти и даже отвезти его в военокомат, – сообщил источник в правоохранительных органах.

Теперь Кирилла взяли на карандаш в комиссариате и обещали, что его заберут в весенний призыв.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Подмосковье благоустроят все парки культуры и отдыха
Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт
Погода в Москве на 28 января 2020 года: температура уйдет в минус
В комитете ветеринарии Москвы рассказали о штрафах за захоронения домашних животных
Орнитолог опроверг опасность теплой зимы для птиц
Около 2 тысяч машин расчищали подмосковные дороги от снега в минувшие выходные
Из московского метро в 2019 году выдворили более 12 тысяч попрошаек
Начался прием заявок на участие в новом сезоне проекта «Музыка в метро»
Погода в Москве на 27 января 2020 года: температура опустится до -1
Московские электробусы вышли на маршрут № 832 до спортцентра «Крылатское»
В конце следующей недели в Москве закружат метели
Погода в Москве на 25 января 2020 года: мокрый снег и сильный ветер
Подмосковных водителей предупредили о гололеде
Следователи начали поверку по невыплате зарплаты водителю, перекрывшему улицу в центре Москвы
Около 70 новых камер видеофиксации установили на дорогах Москвы
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за всю зиму
В подмосковном Раменском вспыхнули торговые ряды
В Подмосковье в крови восьмимесячного ребенка нашли вещества из спайса
Синоптики пообещали, что зима в Москве задержится
В Подмосковье в 2019 году провели более 5,7 тысяч процедур ЭКО
Юбилейные выставки музеев ВДНХ посетили 140 тысяч человек
В Москве воспитательница элитного детского сада издевалась над воспитанниками
Назван самый популярный ЗАГС в Москве
В Москве белый Ford создал многокилометровую пробку, выехав на трамвайные пути
В «Шереметьево» опровергли сообщения о подозрении на коронавирус у пассажира
Доступ к электронной медицинской карте запросили уже порядка 20 тысяч москвичей
Из-за теплой погоды перелетные птицы могут вернуться с юга раньше времени