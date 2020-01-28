Динозавры и Снежная королева: как выглядят аттракционы в "Острове Мечты"

Сказочные ворота парк "Остров Мечты" в Нагатинской пойме откроет через месяц - 29 февраля. Однако "КП" удалось посмотреть, какие развлечения и аттракционы готовят для столицы.

Замок с красными башнями на проспекте Андропова станет главным притяжением детей с родителями, а все потому что здесь можно очутиться в сказке, отправиться в приключения и попасть на экстремальные аттракционы.

Замок с красными башнями на проспекте Андропова станет главным притяжением детей с родителями.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Мы смогли объединить на одной площадке известных зарубежных героев мультфильмов и отечественных персонажей, созданных российскими художниками специально для парка развлечений "Остров Мечты", где будет девять тематических зон с 27 медиа и механическими аттракционами, многие из которых не имеют аналогов в мире, - рассказывают в пресс-службе парка "Остров Мечты".

"КП" посмотрела на развлечения тематического парка за месяц до его открытияФото: Иван МАКЕЕВ

Динозавров много не бывает

Много слов не нужно - нужно смотреть, как выглядят аттракционы. Наше путешествие началось с тематической зоны "Маугли в стране динозавров". Среди густых зарослей встречаем динозавров и обезьян-бандерлог. Компанию нам составили дружелюбные птеродактили, они привели нас к огромной горилле, в ладони которой каждый почувствует себя крошечным существом (фотозона).

Замок с красными башнями на проспекте Андропова станет главным притяжением детей с родителями, а все потому что здесь можно очутиться в сказке, отправиться в приключения и попасть на экстремальные аттракционы.Фото: Иван МАКЕЕВ

- А вот и одна из каруселей - "Город обезьян". Обезьяний правитель с высоты древней колонны плавно раскручивает тележки, которые поднимаются на высоту девять метров и совершают 10 оборотов в минуту, - рассказывают в парке "Остров Мечты".

Рев 30 динозавров, оказывается, не самое страшное - в руинах "святилища" древних богов находится экстремальный аттракцион "Храм Огня".

Среди густых зарослей встречаем динозавров и обезьян-бандерлог.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Оказавшись внутри, от древних богов вы уже не скроетесь: гигантские качели будут подбрасывать вас на высоту 20 метров и резко отпускать вниз, пролетая над водяными струями и искусственным пламенем, - рассказывают об аттракционах в парке "Остров Мечты".

Наше путешествие началось с тематической зоны "Маугли в стране динозавров".Фото: Иван МАКЕЕВ

В гостях у Снежной Королевы

Найти снег в столице - тот еще квест, а вот в тематической зоне "Замок Снежной королевы" всегда лежат сугробы, веет холодом. Сама Королева оставила свой замок на время, поэтому можно зайти в Тронный зал и посидеть на ее месте, рассмотреть "снежные" интерьеры, витражи на окнах, заглянуть в 4D-кинотеатр, где посмотреть историю Кая и Герды. А еще покататься на аттракционе "Ледяная карусель" и попробовать блюда северной кухни в ресторане "Хрустальное сердце".

айти снег в столице - тот еще квест, а вот в тематической зоне "Замок Снежной королевы" всегда лежат сугробы, веет холодом.Фото: Иван МАКЕЕВ

Тайны "Заброшенного дома"

Попадут в резиденцию Графа Страхова самые смелые. Это аттракцион в формате прогулки, где каждый гость старше 12 лет сможет увидеть ожившие страхи. А страшно становится уже только от вида серого двухэтажного здания с зубчатыми башнями, темными окнами и девятью горгульями. Во дворе трехметровый дракон.

- А внутри еще страшнее. Особняк состоит из восьми комнат, внезапно появятся привидения, мебель будет двигаться, а свет — выключаться от проделок полтергейстов. И встреча с хозяином особняка — Графов Страховым. Выбраться из "Заброшенного дома" будет не так уж и просто, наши актеры смогут "пощекотать нервы", - говорят создатели аттракциона.

Попадут в резиденцию Графа Страхова самые смелые. Это аттракцион в формате прогулки, где каждый гость старше 12 лет сможет увидеть ожившие страхи.Фото: Иван МАКЕЕВ

Девять тематических зон в парке "Остров Мечты":

- "Гонка Мечты" - юные гонщики Маша и Максим покажут будущее и отправят всех желающих в путешествие по футуристичному городу на VR-аттракционе "Гонка будущего";

- "Сказочная деревня" - можно будет познакомиться с Буратино и другими героями сказки "Золотой ключик";

- "Замок Снежной королевы" - заглянуть в 4D-кинотеатр и попробовать блюда северной кухни;

- "Монстры на каникулах" - в таинственном отеле Трансильвания пообщаться с Графом Дракулой и зайти в бургерную "Укус Вампира";

- "Кафе Хеллоу Китти" - розовый замок, детский салон красоты, кафе с десертами и аттракцион "Сладкий танец";

- "Черепашки-ниндзя" - покататься на "американских горках" среди трущоб Нью-Йорка;

- "Смурфики" - поиграть со Смурфами, покататься на карусели и попробовать смурфную вату;

- "Заброшенный дом" - резиденция Графа Страхова, где каждый гость старше 12 лет сможет увидеть ожившие страхи;

- "Маугли в стране динозавров" - в джунглях воссозданы заброшенные храмы древних индейцев и встреча с динозаврами.

Где: Проспект Андропова, 1А. Ближайшая станция метро "Технопарк".

Когда: ориентировочно с 29 февраля 2020 года.

Стоимость: в тематический парк в будние дни для детей - 1900 рублей, для взрослых - 2200 рублей, в выходные дни для детей - 2600 рублей, для взрослых - 2900 рублей. Помимо стандартных билетов, можно купить Fast Pass — возможность быстрого прохода на большую часть аттракционов без очередей. Такие билеты будут стоить для взрослых 4700-5400 рублей, для детей 4400-5100 рублей (в зависимости от дня недели). Вход в городской променад с магазинами и кафе, а также в ландшафтный парк - бесплатно.