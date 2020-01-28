2020-01-28T15:53:40+03:00
Звезды

А вы помните, какого цвета дверь в вашем подъезде?

Еще одна причина посмотреть «Человек из Подольска» в Театр.doc
Александра КУЧУКзам. редактора еженедельника
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Вы смотрели «Человек из Подольска» в Театр.doc? Нет? А хорошо бы. Фото: www.teatrdoc.ruВы смотрели «Человек из Подольска» в Театр.doc? Нет? А хорошо бы. Фото: www.teatrdoc.ru
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Сейчас любители театра во всю изучают номинантов на «Золотую маску». (Спектакли фестиваля уже идут, на них продаются билеты, вручении премии — 27 марта и 15 апреля).

Но победителей прошлых лет тоже можно увидеть в столичных театрах.

Вы смотрели «Человек из Подольска» в Театр.doc? Нет? А хорошо бы.

Писатель Дмитрий Данилов получил за эту пьесу «Золотая маску» как лучший драматург.

Это последний спектакль режиссера Михаила Угарова, руководителя «Театра.doc» (Он умер от сердечного приступа в 2018-м).

О чем спектакль

На месте главного героя, паренька из Подольска, может оказаться каждый.

Представьте, что вы — это он.

И, о ужас! Вас загребла полиция. За что? Да ни за что! «Для выяснения личности».

(Знакомая ситуация. Можно обойтись без намеков).

Могут отмудохать до полусмерти. Наркотики подбросить. Легко.

Но мы же в театре абсурда.

Полицейские окажутся интеллектуалами, знатоками живописи, музыки, архитектуры. Им правда интересно ваша ЛИЧНОСТЬ. Кто вы есть на самом деле.

Писатель Дмитрий Данилов получил за эту пьесу «Золотая маску» как лучший драматург. Фото: www.teatrdoc.ru

Писатель Дмитрий Данилов получил за эту пьесу «Золотая маску» как лучший драматург. Фото: www.teatrdoc.ru

А вы…Вы помните, какого цвета дверь в вашем подъезде? Что видите вы, когда выходите из двери - что на самом деле интересного? А свой родной город любите? Мытищи, Балашиху, Подольск, Амстердам или Глазов - не важно. Сколько человек там живет, знаете? Вообще, есть ли в вашей жизни любовь?

Нет?

Ну тогда «karma рolice» займется своим прямым предназначением: «воспитательной работой с населением».

Разумеется, насильственной. Это же полиция! Если не хочешь интеллектуально расти — получишь резиновой дубинкой по ребрам.

Спектакль прекрасен тем, что каждый в нем разглядит что-то свое.

Для кого-то это намек на модную сейчас Осознанность и способы ее «развития». На разговор с Реальностью (она так и упоминается в пьесе — с большой буквы).

Для кого-то это тема полицейского государства и свободы личности.

Ну и для всех повод вспомнить: какого все-таки цвета дверь в вашем подъезде.

Где и когда можно посмотреть:

19 февраля, ср. в 20.00.

26 февраля, ср. 20.00.

Цена билета от 2000 рублей.

Адрес: Москва, Садовническая наб., 69. ст. м. Павелецкая, Новокузнецкая.

Сайт театра

ИСТОЧНИК KP.RU

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