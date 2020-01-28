Благоустройство в Москве в 2020 году: Набережные острова Балчуг, Ленинский проспект и новые пешеходные маршруты

Сегодня, 28 января, на президиуме правительства Москвы подвели итоги работы коммунальных служб города в прошлом году и обсудили ближайшие планы. Напомним, за 2019-й обновили 60 улиц и общественных пространств общей площадью более 400 гектаров. Среди них - улицы и набережная в районе Капотня, Центральный проспект в Зеленограде, улицы около Кремля, Патриарших прудов и Киевского вокзала, Школьная улица на Таганке.

Во время благоустройства в этом году частично будут перекрывать полосы для движения машин и тротуары для пешеходов. Традиционно ремонт массово стартует по всему городу после майских праздников. Но в некоторых районах коммунальщики могут начать наводить порядок уже с середины апреля. План благоустройства в Москве на этот год утвердил сегодня мэр Сергей Собянин.

ЧТО СДЕЛАЮТ

В 2020 году в Москве обновят такие районы:

- вылетные магистрали, в том числе Ленинский проспект (на участке МКАД - улица Кравченко), улицу Профсоюзная, шоссе Энтузиастов, проспект Андропова, улицу Липецкая, улицу Красная Пресня и Звенигородское шоссе (на участке до ТТК), а также участки вдоль этих дорог;

- в центре столицы откроют общественную зону между благоустроенными ранее Арбатом и Пречистенкой;

- набережные острова Балчуг общей длиной 12 километров - Софийскую, Раушскую, Садовническую и Космодамианскую. При этом благоустроят и улицы-связки - Садовническую, Комиссариатский, Фалеевский и Раушские переулки, а также Репинский сквер;

- места отдыха около Киевского вокзала на набережной Тараса Шевченко и Бережковской набережной. Здесь появится новый пешеходный маршрут вдоль реки от Дорогомилово до Воробьевых гор;

- две общественные зоны вдоль Юрловского проезда и улицы Мусоргского общей площадью 43,6 гектара. В них откроют вело-пешеходные маршруты, пирсы, детские и спортивные площадки;

- 183 парка и озелененных площадок. Среди них - лесопарк «Кусково» и парк Северного Речного вокзала;

- места отдыха, парки и водоемы в округах общей площадью 1,3 тысячи гектаров по программе «Мой район». В списке, к примеру, общественное пространство на Сыромятнической набережной, озелененный участок около Новоспасского пруда, сквер у кинотеатра «Баку» в районе Аэропорт, зоны отдыха у Дегунинского пруда и у пруда Марс в районе Алтуфьево, парк Плющево, скверы имени Чехова, имени Судакова, имени Герцена;

- вечерней подсветкой украсят, например, здания Третьяковской галереи, МГУ на Моховой улице, Савеловского вокзала, храма Вознесения в Коломенском парке;

- вдоль дорог заменят порядка 100 километров устаревших металлических барьерных заграждений «Волна» на более безопасный и современный «Трансбарьер».

КСТАТИ

В 2020-м в столице также реконструируют:

- 728,1 км линий электропередач;

- 137,7 км тепловых и 58,3 км газовых сетей;

- 34,8 км кабельных коллекторов;

- 61,5 км водопроводных и 19,6 км канализационных сетей.

ЦИФРЫ

Сколько дворов и парков обновят в этом году

- 45 улиц, переулков, площадей и бульваров;

- 183 парка и сквера;

- 750 тысяч деревьев и кустарников высадят по всему городу;

- 3,8 тысяч дворов и 12,9 тысяч подъездов приведут в порядок;

- 1 905 домов капитально отремонтируют;

- 2 784 лифта заменят;

- поставят более 20 тысяч новых фонарей;

- 66 зданий украсят вечерней подсветкой;

- отремонтируют 27,3 млн. квадратных метров дорог;

- нарисуют более 3 миллионов квадратных метров дорожной разметки.