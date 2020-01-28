"Кости и черепа повсюду": владелец закрытого в Москве хаски-парка устроил концлагерь для собак в Тверской глубинке

Слухи о том, что у владельца закрытого после скандала хаски-парка в Измайлово есть сотни собак, которых он прячет в Тверской области, подтвердились. На днях в деревню Гущино наведались зоозащитники. То, что они там увидели, иначе как концлагерем для собак не назовешь. 150 хаски живут на улице в крошечных деревянных будках, к которым они пристегнуты короткими цепями 40-50 сантиметров.

- Собаки живут в лужах возле будок, а часть из них - в узких вольерах под открытым небом, не имея возможности даже укрыться от снега и дождя. Многие животные истощены и больны, не имеют документов, не получают необходимое лечение и не вакцинированы. Повсюду разбросаны черепа и кости как крупных рогатых животных, так и собак. Уже не один раз поступали сообщения о том, что собаки с голода едят трупы своих сородичей, - рассказал "Комсомолке" Юрий Корецкий, председатель общественной организации "Альянс защитников животных.

150 хаски живут на улице в крошечных деревянных будках, к которым они пристегнуты короткими цепями.

Предприниматель Николай Рудаков визиту волонтеров был не рад. Он заявил, что это - чуть ли не лучший в России питомник хаски. В таких условиях он якобы разводит собак для ездового спорта.

На территории повсюду разбросаны черепа и кости как крупных рогатых животных, так и собак.

- По его словам, он занимается скрещиванием хаски с другими породами. Уверяет, что его собаки показывают хорошие результаты в ездовом спорте. Но на самом деле, это не так. За жестокое обращение с животными его из спорта выгнали. Но этого человека не остановить, он просто одержим, - рассказал Юрий Корецкий.

Зоозащитники уже обратились в полицию Тверской области. Тем временем в Москве идет проверка по поводу жестокого обращения с животными в хаски-парке Измайлово. Ранее сообщалось о его временном закрытии. Но после волны возмущения парк Измайлово окончательно расторг договор с хаски-парком. На этом месте он теперь точно работать не будет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/757382" frameborder="0"></iframe> Владелец закрытого в Москве хаски-парка держит 150 собак в жутких условиях.

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"Голодные и грязные, они сутками скулили и сидели на коротких цепях": в Москве временно закрыли хаски-парк в Измайлово

На фотографии собак породы хаски, которые были сделаны несколько дней назад в Измайловском парке без слез не взглянешь. Бедолаги, на коротких металлических цепях, буквально утопают в лужах и грязи вокруг крошечных деревянных будок. При этом собаки, которых используют в ездовом спорте, настолько истощены, что даже из-под густой шерсти торчат ребра. Все они - обитатели хаски-парка, войну которому объявили местные жители (подробности)