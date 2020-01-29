Москва строит самое большое в мире метро

Большая кольцевая линия уже перевозит ежедневно десятки тысяч пассажиров на первом отрезке от «Делового центра» до «Савеловской». На всех остальных участках нового скоростного кольца Москвы сейчас прокладывают тоннели. Строительство одного из них осмотрел мэр Сергей Собянин.

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«Активно строим восточный участок БКЛ от «Нижегородской» до «Каширской». Его длина - 11,5 километра. Важный, непростой участок, но тем не менее, как вы видите, строительство здесь развернуто в полном объеме. Сегодня запускаем 10-метровый щит. В целом участок должен быть построен до конца 2022 года».

Мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Илья ПИТАЛЕВ/РИА Новости

ЧТО ПОЛУЧАТ ПАССАЖИРЫ

1. Улучшится транспортная ситуация в районах Нагатинский Затон, Печатники, Текстильщики, Нижегородский и Лефортово, где проживают более 450 тысяч человек. Они смогут сэкономить на поездках по городу до 10 - 15 минут.

2. Снизится нагрузка на центральные участки Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской и Таганско-Краснопресненской линий метро.

3. Меньше машин станет выезжать на соседние с действующими маршрутами метро улицы.

«В перспективе БКЛ соединит действующие и будущие радиальные линии на расстоянии до 10 километров от Кольцевой линии, - отметил Сергей Собянин. - Это позволит разгрузить станции внутри кольца и саму Кольцевую. Благодаря техническим решениям к Большому кольцу можно будет присоединять новые радиусы метро. Рублево-Архангельскую линию - на станции «Улица Народного Ополчения», Коммунарскую линию - на «Улице Новаторов», линию в Бирюлево и Щербинку - на «Кленовом бульваре».

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Самый длинный эскалатор - 135 метров

«К 2022 году планируем открыть северо-восточный участок Большой кольцевой линии мосметро, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице ВКонтакте. - Там будут самые глубокие станции БКЛ. «Рижская» - больше 60 метров вниз, «Марьина Роща» - больше 70. А эскалатор, который ведет к ней, станет самым длинным в Москве - примерно 135 метров. Спасибо строителям, титанический труд!»

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Большая кольцевая линия - это...

- Крупнейший в мире проект в области метростроения.

- Самое протяженное кольцо метро в мире - больше второй кольцевой линии пекинского метро (57 километров).

- Маршрут длиной 70 километров;

- 31 станция (включая существующий участок от «Каховской» до «Каширской») и два электродепо.

- 23 пересадки на другие ветки метро, четыре пересадки на Московское центральное кольцо (МЦК), шесть пересадок на первые два Московских центральных диаметра (МЦД-1 и МЦД-2), 11 пересадок на станции железной дороги.

- Главные транспортно-пересадочные узлы - «Деловой центр», «Савеловская», «Нижегородская», «Улица Новаторов».

ТЕХНОЛОГИИ

На восточном участке БКЛ для двухпутного перегонного тоннеля от станции «Текстильщики» до станции «Печатники» используются:

Тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) «Виктория».

Машину сделали в Германии. Комплекс уже работал на участке Некрасовской линии метро от «Окской» до «Нижегородской» (3,4 километра). А до этого - на строительстве железнодорожного тоннеля длиной 2,9 километра в Сочи при подготовке к зимней Олимпиаде 2014 года.

Портальная система.

Впервые в истории московского метростроения головную часть 10-метрового ТПМК весом 870 тонн опустили в монтажно-щитовую камеру в собранном виде. Портальная система приподнимает щит и перемещается вместе с грузом по рельсошпальной решетке до монтажно-щитовой камеры, выдерживая максимальный вес до 1200 тонн. Такой же метод планируют применить на станции «Кленовый бульвар».

Современные строительные технологии позволяют значительно сократить срок монтажа тоннелепроходческого комплекса и существенно ускорить прохождение метротоннелей.

РЕШЕНО

Солнцевскую ветку - продлить!

В октябре - декабре 2019 года в проекте «Активный гражданин» проводилось голосование. По его итогам москвичи поддержали основные проекты программы развития метрополитена. В обсуждении участвовали:

- 221 766 человек - по строительству Большой кольцевой линии. Определенный ответ дали 204 172 пользователя. Из них БКЛ поддержали

- 181 014 «активных граждан» (88,7 процента). Будущими пассажирами кольца себя назвали 76 процентов участников голосования.

- 211 480 человек - по продлению Солнцевской линии до аэропорта «Внуково». Определенный ответ дали

- 188 830 пользователей. Из них проект поддержали 159 492 человека (84,5 процента). Новым участком метро планируют пользоваться 66,5 процента опрошенных.

НА ЗАМЕТКУ!

По программе развития Московского метрополитена в 2020 - 2023 годах планируется построить 90,4 километра новых линий и 38 станций.