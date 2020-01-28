2020-01-28T21:17:59+03:00
Общество

В Московской области родители смогут самостоятельно оценивать качество еды в школах

На основе их отзывов будут в открытом доступе публиковать рейтинги поставщиков
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Фото: пресс-служба Правительства Московской области.Фото: пресс-служба Правительства Московской области.
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В Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьёва разработали список дополнительных предложений по повышению качества питания в школах. Например, теперь родители смогут самостоятельно его оценивать, а их жалобы будут фиксироваться на портале «Добродел».

Министр образования МО Ирина Каклюгина рассказала об этом на брифинге, который был посвящен контролю качества школьного питания.

- Во всех школах Московской области развешаны объявления с изображением QR-кода для простого и быстрого направления жалоб на портал «Добродел», - сообщила Ирина Колюгина. - Для нас очень важно получать обратную связь как от детей, так и от родителей, - сказала Ирина Каклюгина.

По словам министра, теперь будет запущен особый родительский контроль.

- Каждый родитель сможет прийти в школу, где учится его ребенок, и оценить качество питания, высказать свои замечания. Также с сегодняшнего дня на Областном школьном портале регулярно будут проходить опросы среди учеников, где они смогут дать свою оценку питанию в образовательных учреждениях.

Стоит отметить, что сейчас столовые подмосковных школ обслуживают около 100 поставщиков питания. Теперь их будут рейтинговать - учитывая отзывы родителей школьников. Первый рейтинг поставщиков должен быть опубликован уже в конце февраля на сайте областного Минобразования. Далее данные будут обновляться ежеквартально. По худшим, понятно, будут делать «оргвыводы».

- Важно, чтобы родители понимали, что школьное питание - это, по большому счету, диетические, тщательно подобранные блюда, - говорит директор школы № 11 г. Электросталь Марина Азарова. - В расчет берутся питательные свойства и сезонность.

По словам педагога, у многих школ Подмосковья уже есть положительный опыт совместной работы с родителями.

- Мы с ними постоянно общаемся, рассказываем и показываем, чем питаются их дети, - отметила Азарова.

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