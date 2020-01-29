В Подмосковье отец убил новорожденного сына, подсыпав снотворное в смесь

Спустя полгода после смерти четырехмесячного малыша в городе Пущкино Московской области экспертиза с точностью установила, что кроху погубило снотворное. Сильнодействующий препарат в детскую молочную смесь добавил отец мальчика. 32-летний Филипп Батогов задержан и сейчас дает показания следователям.

- Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - сообщила "Комсомолке" Ольга Врадий,старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

По версии следствия, рано утром 20 июля 2019 года мужчина напоил четырехмесячного сына смесью, в которую добавил снотворное. Остатки вещества обнаружили не только в детской бутылочке, но и в банке со смесью. Молодой папаша сейчас уверят следователей, что вовсе не хотел навредить сыну.

- С его слов, снотворное он добавлял лишь для того чтобы сын лучше спал и меньше плакал. При этом мама ребенка уверят, что ничего об этом не знала, - сообщил "КП" источник в следствии.

Более того 28-летняя мама малыша Зоя Донских обвиняет мужа в том что он и ей подмешивал снотворное в различные напитки. До случившегося с сыном женщина несколько раз замечала у себя странное состояние сонливости, но понять с чем это связано не могла. А вот о том ,что глава семейства сам сидит на снотворных знали даже друзья.

- У него были проблемы с алкоголем: последние три года регулярно злоупотреблял. Все это время он страдал бессонницей и глотал таблетки. Где он их брал, точно не знаю, но, думаю, что все было без рецепта. Не тот он человек, чтобы в поликлинику ходить, - рассказал "КП" друг семьи Олег.

Филипп нигде не работал и перебивался случайными заработками. По словам друзей, семья жила бедно. При этом за помощью в социальные службы они никогда не обращались. Скорее всего, решения суда мужчина будет дожидаться в СИЗО. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

- В ближайшее время следствием буден решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде ареста, - добавила Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.