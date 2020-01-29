«Присяжных выбрали за 2,5 часа»: Экс-директора фабрики «Меньшевик», который застрелил охранника, освободили прямо в зале суда

Чтобы вспомнить эту историю, нужно отмотать время на два года тому.

27 декабря 2017-го на юго-востоке Москвы было жарко. Ранним утром в промзоне на Иловайской улице грянули выстрелы, появились сообщения об убитых и большой район оцепили полицейские. Позже стало известно, что в здании разорившейся кондитерской фабрики «Меньшевик» забаррикодировался владелец компании - 49-летний (на тот момент) Илья Аверьянов. Фабрика в 2013 году взяла у частной компании займ на 90 млн рублей под залог кирпичной шестиэтажки. Долги не вернула. Поэтому кредиторы подали в суд и выиграли несколько. Через пару недель должно было состояться финальный разбор апелляции Аверьянова, а в то декабрьское утро кредиторы, нанятый ими ЧОП и судебные приставы приехали описываться помещения и вывести из них старого собственника. А Илья Аверьянов схватил карабин «Сайга» и открыл огонь. Охранник Алексей Осипов был убит на месте, остальные разбежались. Аверьянов позвонил в эфир одной из радиостанций и заявил о рейдерском захвате его компании. И признался, что «убил одного».

Полиция выставила вокруг промзоны оцепление. Рисковать не стали - спецназ вошел в здание лишь через несколько часов после последних выстрелов. Аверьянова там не было. Его задержали лишь почти через сутки в другом районе.

«ХВАСТАЛСЯ, ЧТО СТРЕЛЯЛ ПО КОЛЛЕКТОРАМ»

Поначалу многие были уверены, что бизнесмен был вынужден применить оружие, потому что против него начался беспредел. Мол, явились рейдеры, которые просто нагло начали отжимать бизнес.

Потом стало понятно, что Илья Аверьянов - тот еще фрукт. По крайней мере, в Сети о нем писали десятки бывших работников фабрики. Если коротко: месяцами не платил зарплату, угрожал. Были те, кто пытался вытащить заработанные деньги по закону - писали заявления в Трудовую инспекцию. После ЧП со стрельбой мы нашли одного из сотрудников ведомства, который разбирался с жалобами.

- Аверьянов произвёл какое-то отталкивающее впечатление. Резкий, очень грубый, - заявил наш собеседник. - Говорил громко - ссылался на то, что служил в горячих точках и был контужен. Хвастался тем, что стрелял в коллекторов из травматического пистолета, и ему ничего за это не было. Его рассказ я воспринимал как некую угрозу: мол, не стоит с ним связываться.

Словом, долги он никому не вернул.

И тут - эта история с убийством человека.

В конце прошлого года материалы уголовного дела поступили в суд. Аверьянов попросил, чтобы его судили присяжные. Первое заседание по его делу состоялось 13 января. А спустя две недели заседатели объявили свое решение: в убийстве ЧОПовца он не виновен! Точнее, за это проголосовала половина «заседателей». При таком раскладе, по закону, это приравнивается к оправданию. Аверьянова освободили прям в зале суда. Он уехал домой, не став общаться с журналистами.

Как это произошло - большой вопрос.

Декабрь 2017 года, полицейское оцепление на месте стрельбы на территории фабрики "Меньшевик".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

8. 4 В ЗАПАСЕ

Адвокаты Аверьянова продолжают настаивать, что причиной трагедии стала попытка рейдерского захвата кондитерской фабрики «Меньшевик».

- Наша линия защиты строилась на том, что у обвинения нет никаких доказательств вины Ильи Аверьянова, - заявил «КП» адвокат предпринимателя Андрей Бастраков. - Отсутствие реальных доказательств подтвердил вердикт присяжных - моего клиента оправдали. Присяжные поверили Аверьянову, утверждавшему, что роковой выстрел произошёл в момент, когда привлечённые для захвата ЧОПовцы пытались отобрать у него карабин.

То есть, присяжные считают, что со стороны бизнесмена была только самооборона.

И тем не менее, вердикт присяжных многих удивил. Есть убитый охранник. Есть оружие, из которого стрелял Аверьянов. Есть многочисленные свидетели, которых он разогнал, открыв огонь. И после двух лет в СИЗО мужчину отпускают.

Любой адвокат подтвердит: суд присяжных часто выбирают в самых безнадежных делах, когда уповать остается только на то, что этих «гражданских» склонить на свою сторону. Доводами или уликами.

Кто присяжные? По процедуре телеграммы из суда рассылаются десяткам человек, которые обязаны явиться. Затем все участники процесса (судья, обвинение, подсудимый) выбирают тех, кто останется.

- Выбирали из 56 человек, которые явились, - объяснил «КП» адвокат Андрей Бастраков. - Стороны по очереди задавали им вопросы и отсеивали тех, кто не подходил. В итоге остались 8 основных присяжных (в современных российских судах их не 12, как в кино, - Авт.) и 4 запасных. Это заняло всего около двух с половиной часов.

- Состав присяжных в процессе меняли?

- Одного запасного ввели, когда на первое же заседание из-за болезни не явилась одна из женщин. Затем по еще двух присяжным обвинение заявилось отвод. Мы никого не меняли...

Прокуратура уже заявила, что будет обжаловать вердикт.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрист Шамсутдин Раджабов - один из тех кредиторов, кто 27 декабря 2017 года приехал на фабрику с судебными приставами.

- Это решение присяжных всех, мягко говоря, удивило. Есть десятки свидетелей, которые видели, что человек 5-10 минут бегал и стрелял в людей. Мне самому пришлось убегать - в меня Аверьянов выстрелил два раза. Помню, как несся вдоль забора и успел нырнуть в калитку, спрятался за стену. На мой взгляд, присяжные вынесли оправдательный приговор, потому что суд поставил перед ними некорректный вопрос. Он звучал так: «Доказано ли, что Илья Аверьянов убил Осипова, чтобы воспрепятствовать действиям судебных приставов?» Я думаю, ответ присяжных «Нет, не доказано» в большей степени ко второй части вопроса. Если бы вопрос был построен так: «Доказано ли, что Илья Аверьянов убил Осипова», они бы ответили утвердительно.

По словам Раджабова некогда спорное здание (суд утвердил бизнесмена в правах еще в начале 2018 года), из-за которого Аверьянов открыл стрельбу, уже два года сдается в аренду.

- Там и офисы, и производственные помещения, - говорит юрист. - Однако за ООО «КФ «Меньшевик» перед нашей компанией все еще остается долг - 3,7 млн рублей. Банкротом эту компанию никто до сих пр не признал. Сам Аверьянов тоже явно не разорен - в процессе его защищали четыре адвоката.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/633649" frameborder="0"></iframe> Стрельба на фабрике «Меньшевик»: съёмка с дрона.Ситуацию на фабрике «Меньшевик», где этим утром была открыта стрельба, взял под контроль прокурор Москвы. Стрелок всё ещё скрывается в здании завода. Корреспондент «КП» снял место ЧП с воздуха.

КАК ЭТО БЫЛО

Директора-банкрота, застрелившего охранника, шесть часов искали на фабрике, откуда он сбежал еще утром

Утром 27 декабря на кондитерской фабрике "Меньшевик" на улице Иловайской (находится она на юго-востоке столицы) собрались судебные приставы, сотрудники ЧОПа, и представители двух противных сторон: уже бывший владелец предприятия 49-летний Илья Аверьянов и бизнесмены, претендующие на фабрику. Вопрос сейчас решается в суде, первое заседание назначено на 18 января. А приставы приехали описать имущество, чтобы бывший собственник не смог продать его (подробности)

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