"Плати, гнида ! Убью !": в Москве кассир из Киргизии до смерти забил покупателя за украденную банку кофе

Кровавой разборкой закончился поход в магазин для 39-летнего москвича. В супермаркете "Дикси", что на Симферопольском бульваре, мужчина ходил вдоль прилавков несколько минут, а потом решил выйти без покупок. "Подозрительный тип": решил 26-летний кассир из Киргизии. Сотрудник супермаркета заявил, что видел, как покупатель спрятал в кармане куртки банку с кофе и потребовал, чтобы тот спустился с ним в подвальное помещение, чтобы посмотреть записи с камер видеонаблюдения.

Видео подтвердили обвинения мужчины в воровстве. Тогда кассир стал требовать: "Плати, а то убью!". Аргументами стали удары. Сначала кассир в униформе ударил мужчины кулаком в живот. Удар был такой силы, что покупатель рухнул на пол. Лежачего кассир еще раз ударил ногой.

- Все произошло 20 января, через несколько часов от полученных травм мужчина умер. Задержать подозреваемого удалось только спустя несколько дней. 29 января он был арестован на территории Московской области, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД РФ по Московской области.

Как удалось выяснить "КП", за кофе избитый покупатель все-таки заплатил. По словам сотрудников магазина, у мужчины с собой не было наличных, а той суммы, которую списали с его карты хватило только частично.

Злоумышленник находится в СИЗО. Уголовное дело против него возбудил столичный следственный комитет. Следователи изучают записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине.

- 30 января следствие ходатайствует перед судом об избрании мужчине мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила КП Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.