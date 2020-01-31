2020-01-30T19:15:19+03:00
Экономика

Синко-банк выходит на дистанцию

Банкирам в наступившем году придется учитывать в своей работе вялость экономики и возросшую требовательность клиентов
Андрей ПЕТРОВ
Поделиться:
Председатель Правления ООО КБ “СИНКО-БАНК” Геннадий БарсеговПредседатель Правления ООО КБ “СИНКО-БАНК” Геннадий Барсегов
Изменить размер текста:

И финансисты-практики, и эксперты едины во мнении – что в году минувшем, что в году текущем погоду в банковском секторе будут определять низкие темпы роста экономики. Но и средние, и малые кредитные организации, такие, например, как работающий на рынке уже более четверти века московский Синко-банк, смогут сохранить (и укрепить) свои позиции. Эти банки делают акцент в своей работе с клиентами на высокий уровень качества обслуживания, скорость предоставления услуг и оперативность принятия решений. И не злоупотребляют автоматизацией процессов в ущерб человеческим контактам с клиентами.

«Свет в конце тоннеля»

По некоторым признакам прошедший год стал если не «финалом», то «полуфиналом» активной расчистки банковского сектора регулятором. Усилиями ЦБ в 2018 году лицензий лишились более 70 кредитных организаций. В минувшем году – около 30. Основания для вынесения смертного приговора - занижение резервов, сомнительные операции и нарушение законодательства. На предновогодней встрече с журналистами председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, комментируя тему санации банковского сектора, объявила, что Банк России уже «видит свет в конце тоннеля».

Председатель правления ООО КБ “СИНКО-БАНК” Геннадий Барсегов считает, что очищение банковской системы от недобросовестных игроков – мера необходимая. Да, возможно, у кого-то могло сложиться впечатление по итогам «очистных мероприятий», что малые банки подвержены рискам. Но это мнение ошибочно. «Выживают те, кто нашел свою нишу и предоставляет качественные услуги», - объясняет банкир.

Синко-банк предпочитает персональный подход

Удивительно, но факт - отечественный банковский рынок остается очень конкурентной средой, где все большую роль играют положительный клиентский опыт, развитость каналов коммуникации, персонализация продуктов. С учетом требований рынка гиганты встают на путь создания экосистем, малые и средние игроки берут курс на создание новых продуктов и персонализацию обслуживания клиентов, прежде всего, представителей малого и среднего бизнеса. По сути, небольшие банки – это площадка, где предприниматель и представитель банка могут сотрудничать в режиме диалога. Такой персональный подход привлекает многих представителей малого и среднего бизнеса.

Стоит отметить, что многие некрупные кредитные учреждения, например, Синко-банк, не просто выживают, а демонстрируют позитивную динамику. По итогам 2019 года банк поднялся на 29 позиций в рэнкинге Банки.ру по активам и на начало 2020 года занимает 283 место. По показателю чистой прибыли банк прибавил 30 пунктов и занимает 247 место среди российских кредитных учреждений. Итог целенаправленной политики по улучшению качества кредитного портфеля - уровень просроченной ссудной задолженности снизился с 11,9% до 1,0 %.

«Высокий уровень достаточности капитала обеспечивает большой потенциал наращивания активных операций и расширения масштаба деятельности банка», - подчеркивает председатель правления Синко-банка Геннадий Барсегов.

В режиме роста и ожидания роста

В минувшем году банковский сектор прошел и через снижение ставок, и профицит рублевой ликвидности и попытки регулятора сдержать темпы роста необеспеченного потребкредитования. Но в обозримой перспективе на развитие банковской сферы будут прежде всего влиять темпы роста экономики. Как полагают правительственные чиновники, ускорения экономики ждать осталось недолго – уже в 2021 году темпы ее роста должны превысить 3%, обогнав среднемировые показатели. Впрочем, многое видимо, будет зависеть от хода реализации национальных проектов, если они оправдают возложенную на них роль драйвера экономического роста.

И все же – банкиры нацелены на развитие.

В конце 2019 года Синко-банку был подтвержден рейтинг кредитоспособности на уровне ruВ- рейтинговым агентством Эксперт РА, прогноз по рейтингу изменен с негативного на позитивный. В этом году Синко-банк, который всю свою долгую историю был максимально сфокусирован на позитивном клиентском опыте, намерен сформировать точечные индивидуальные предложения, в полной мере отвечающие запросам клиентов всех ключевых сегментов, а максимум - предвосхищающие их ожидания.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Безопасные покупки в интернете: как не потерять деньги
Покупать в интернете легко и удобно. Не нужно ехать в ТЦ, ходить по бутикам, тащить покупки домой. Но такой шопинг может обернуться серьезными неприятностями. Рассказываем в статье о правилах безопасного онлайн-шопинга
Новости 24
Gillette представил инновационную бритву
В Московском регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности
Москвичи высказали идеи о благоустройстве городских дворов
Погода в Москве на 30 января 2020 года: температура держится в районе нуля
Синоптики прогнозируют зимнюю погоду в Москве
Более 350 километров дорог построят в Москве до 2022 года
В Москве во время реставрации усадьбы Долгоруковых – Бобринских стрела крана рухнула на рабочего
В Подмосковье отец-врач пытался спасти умирающую в школе дочку
Родители подмосковных школьников смогут попробовать, чем кормят детей
В Подмосковье благоустроят все парки культуры и отдыха
Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт
Погода в Москве на 28 января 2020 года: температура уйдет в минус
В комитете ветеринарии Москвы рассказали о штрафах за захоронения домашних животных
Орнитолог опроверг опасность теплой зимы для птиц
Около 2 тысяч машин расчищали подмосковные дороги от снега в минувшие выходные
Из московского метро в 2019 году выдворили более 12 тысяч попрошаек