Синко-банк выходит на дистанцию

И финансисты-практики, и эксперты едины во мнении – что в году минувшем, что в году текущем погоду в банковском секторе будут определять низкие темпы роста экономики. Но и средние, и малые кредитные организации, такие, например, как работающий на рынке уже более четверти века московский Синко-банк, смогут сохранить (и укрепить) свои позиции. Эти банки делают акцент в своей работе с клиентами на высокий уровень качества обслуживания, скорость предоставления услуг и оперативность принятия решений. И не злоупотребляют автоматизацией процессов в ущерб человеческим контактам с клиентами.

«Свет в конце тоннеля»

По некоторым признакам прошедший год стал если не «финалом», то «полуфиналом» активной расчистки банковского сектора регулятором. Усилиями ЦБ в 2018 году лицензий лишились более 70 кредитных организаций. В минувшем году – около 30. Основания для вынесения смертного приговора - занижение резервов, сомнительные операции и нарушение законодательства. На предновогодней встрече с журналистами председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, комментируя тему санации банковского сектора, объявила, что Банк России уже «видит свет в конце тоннеля».

Председатель правления ООО КБ “СИНКО-БАНК” Геннадий Барсегов считает, что очищение банковской системы от недобросовестных игроков – мера необходимая. Да, возможно, у кого-то могло сложиться впечатление по итогам «очистных мероприятий», что малые банки подвержены рискам. Но это мнение ошибочно. «Выживают те, кто нашел свою нишу и предоставляет качественные услуги», - объясняет банкир.

Синко-банк предпочитает персональный подход

Удивительно, но факт - отечественный банковский рынок остается очень конкурентной средой, где все большую роль играют положительный клиентский опыт, развитость каналов коммуникации, персонализация продуктов. С учетом требований рынка гиганты встают на путь создания экосистем, малые и средние игроки берут курс на создание новых продуктов и персонализацию обслуживания клиентов, прежде всего, представителей малого и среднего бизнеса. По сути, небольшие банки – это площадка, где предприниматель и представитель банка могут сотрудничать в режиме диалога. Такой персональный подход привлекает многих представителей малого и среднего бизнеса.

Стоит отметить, что многие некрупные кредитные учреждения, например, Синко-банк, не просто выживают, а демонстрируют позитивную динамику. По итогам 2019 года банк поднялся на 29 позиций в рэнкинге Банки.ру по активам и на начало 2020 года занимает 283 место. По показателю чистой прибыли банк прибавил 30 пунктов и занимает 247 место среди российских кредитных учреждений. Итог целенаправленной политики по улучшению качества кредитного портфеля - уровень просроченной ссудной задолженности снизился с 11,9% до 1,0 %.

«Высокий уровень достаточности капитала обеспечивает большой потенциал наращивания активных операций и расширения масштаба деятельности банка», - подчеркивает председатель правления Синко-банка Геннадий Барсегов.

В режиме роста и ожидания роста

В минувшем году банковский сектор прошел и через снижение ставок, и профицит рублевой ликвидности и попытки регулятора сдержать темпы роста необеспеченного потребкредитования. Но в обозримой перспективе на развитие банковской сферы будут прежде всего влиять темпы роста экономики. Как полагают правительственные чиновники, ускорения экономики ждать осталось недолго – уже в 2021 году темпы ее роста должны превысить 3%, обогнав среднемировые показатели. Впрочем, многое видимо, будет зависеть от хода реализации национальных проектов, если они оправдают возложенную на них роль драйвера экономического роста.

И все же – банкиры нацелены на развитие.

В конце 2019 года Синко-банку был подтвержден рейтинг кредитоспособности на уровне ruВ- рейтинговым агентством Эксперт РА, прогноз по рейтингу изменен с негативного на позитивный. В этом году Синко-банк, который всю свою долгую историю был максимально сфокусирован на позитивном клиентском опыте, намерен сформировать точечные индивидуальные предложения, в полной мере отвечающие запросам клиентов всех ключевых сегментов, а максимум - предвосхищающие их ожидания.