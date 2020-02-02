У чемпиона России по боксу, напавшего на сотрудника Росгвардии, нашли пакетик с кокаином

Чемпион России по боксу в полутяжелом весе и участник прошлогоднего Чемпионата мира Георгий Кушиташвили попытался скрыться от сотрудников Росгвардии вместе со своим приятелем. Это произошло в субботу, 1 февраля, в Хамовниках на Фрунзенской набережной, куда молодые люди приехали на такси.

- Их поведение показалось подозрительным сотрудникам вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве, - сообщили «КП» в пресс-службе ведомства. - Заметив патрульный автомобиль, мужчины попытались скрыться от стражей порядка в одном из подъездов.

Ранее в некоторых СМИ прошла информация о том, якобы в этом подъезде спортсмен изъял закладку с наркотиком. И был впоследствии задержан росгвардейцами. Как стало известно «КП», кокаин у боксера лежал в кармане уже до этого. Потому и кинулись бежать.

Тот, который друг чемпиона, сопротивления не оказал. А вот сам боксер применил профессиональные навыки и двинул сотруднику кулаком в нос.

Однако убежать мужчинам не удалось. И того, и другого доставили в местный отдел МВД. А росгвардейцу оказали медицинскую помощь, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

- Порошок был изъят в присутствии понятых (у того, кто бил, то есть у Кушиташвили, - прим. ред), - добавили «КП» в Росгвардии. - Экспертиза показала, что это наркотическое вещество - кокаин. В отношении его владельца за совершение преступлений, предусмотренных российским законодательством, возбуждено уголовное дело.

Приятель боксера, скорее всего, отделается легким испугом. Он-то был «чист» во время задержания. Да и кулаки в отношении сотрудников Росгвардии не распускал. А вот боксер может получить восемь лет — за хранение наркотиков и нападение на должностное лицо.

Чемпион России по боксу в полутяжелом весе Георгий Кушиташвили (слева) на ХХ Открытом чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

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