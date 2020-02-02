В Москве теперь можно жениться ночью - восемь пар уже расписались

Перефразируя героя Леонова в фильме «Джентльмены удачи», столичные женихи и невесты теперь могут заявиться в загс и сказать:

- Только у нас одна просьба. Жениться мы будем ночью…

Эта необычная услуга заработала в День сурка - второго февраля. Дата не что иное как палиндром (читается одинаково в обоих направлениях) - 02.02.2020. Нужно быть совсем беспамятным, чтобы забыть.

Регистрация восьми браков прошла во Дворце бракосочетания №1 (знаменитый Грибоедовский загс).

- Теперь он работает в новом режиме, - сообщила «КП» заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Загс очень популярный. С богатой историей (за 2019 год в нем поженились более 5,6 тыс пар, - прим. ред). В будни он работает, как и прежде - с 9.00 до 18.00. А в выходные теперь будет открыт круглосуточно - с 9.00 субботы до 18.00 воскресенья.

Для ведущих церемонии даже платья новые пошили - цвета чайной розы.

Если вы тоже хотите поставить штамп в паспорте во Дворце бракосочетания №1, не обязательно приезжать лично. Заявление можно подать через единый портал госуслуг.

Сегодня, 2 февраля, пять московских загсов зарегистрируют 160 браков! И все из-за популярности даты - «четыре двойки» притягивают влюбленные парочки как магнит.

Расписывать будут во Дворцах бракосочетания №1, 3 и 5, а также в Шипиловском и Гагаринском отделах ЗАГС.