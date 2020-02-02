2020-02-02T13:17:48+03:00
Дом. Семья

Сурки в столичном зоопарке опять проспали свой праздник

Самец Арчи, а также две самки Сара и Нагайна дрыхнут на Большой Грузинской улице с середины сентября
Павел КЛОКОВ
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Сурки из Московского зоопарка проснуться позже.Сурки из Московского зоопарка проснуться позже.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Есть у нас такая традиция, каждый год второго февраля фиксировать «удивительный» факт. Несмотря на известный праздник День сурка, который широко отмечают в США в этот день (да и в других странах тоже), наши грызуны спят как зарезанные. И это несмотря на аномально теплую зиму. От города Панксатони, в котором живет самый главный сурок по кличке Фил, мы отстали всего на четыре градуса. У нас днем второго февраля было плюс один, а там у них в Пенсильвании плюс пять.

- Примета о сурке, чье пробуждение предвещает приход весны, имеет американо-канадские корни, - напомнили «КП» в столичном зоопарке. - Но к нашей действительности она мало применима прежде всего потому, что на территории России и США обитают представители двух разных видов сурков. Американский сурок - лесной, а российский - степной (его второе название - байбак). Для последнего характерен более затяжной период спячки, который в общей сложности длится от трех до шести месяцев.

За это время животное теряет до одной трети своего веса! Вот бы и люди так могли. После новогодних праздников лег спать. А проснулся уже летом. Стройный как кипарис.

- В этом году наши сурки - самец Арчи и две самки Сара и Нагайна - залегли в спячку в середине сентября, - добавили в зоопарке. - Причем самки перестали появляться на поверхности земли еще с конца августа, а вот Арчи продолжал совершать ежедневные обходы своих владений, лакомиться кукурузой и свежим клевером. Последние недели сурок был достаточно медлительным и сонным, также у него существенно снизился аппетит: если летом он активно уплетал всевозможные семена и орехи, грыз овощную смесь и зелень, то ближе к спячке сурок стал привередливо выбирать только некоторые из предложенных ему кормов, а потом и вовсе отказался есть.

Если февраль будет таким же теплым, как сейчас, то московские сурки, скорее всего, выйдут из спячки в конце этого месяца. Или в начале марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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