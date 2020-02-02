2020-02-02T13:55:29+03:00
Общество

В столице закупили медицинские маски - теперь их хватит на всех

Все необходимые лекарства (в случае обнаружения злополучной инфекции) также имеются
Павел КЛОКОВ
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Медицинскими масками будут обеспечены все.Медицинскими масками будут обеспечены все.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Департамент здравоохранения Москвы опубликовал на своем сайте официальное сообщение, в котором говорится о городских больницах, поликлиниках и аптеках. В связи с угрозой появления коронавируса их укомплектовали всеми необходимыми лекарствами, рекомендованными Минздравом России.

- Но лечиться ими разрешается только при лабораторном подтверждении вируса, - говорится в сообщении. - И только по назначению врача и под его контролем. Самолечение недопустимо.

В Депздраве также напомнили, что во всех городских аптеках, которые ему подведомственны, а также в точках Центра лекарственного обеспечения «Аптеки столицы» для свободной продажи в достаточном количестве и с большим запасом поступили медицинские маски (накануне СМИ писали о том, что их раскупают с бешеной скоростью, опасаясь подцепить инфекцию, - прим. авт).

Зараженных коронавирусом в Москве нет. Хотя в инфекционки периодически привозят пациентов, приехавших из КНР. Скажем, 31 января их было восемь. И у всех признаки ОРВИ. Результат лабораторного анализа на новый коронавирус у всех отрицательный.

- Также в гостиницах, где проживает большинство граждан Китая, начали дежурить мобильные бригады Департамента здравоохранения Москвы, - говорится в том же сообщении. - 31 января медики осмотрели более 1650 человек, в том числе 20 детей. А еще ранее, по поручению мэра столицы, в Москве создали оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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