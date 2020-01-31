«Нужно обязательно тиражировать такой опыт»: Владимир Путин побывал в Центре управления регионом Московской области

Президент России Владимир Путин вчера приехал в Красногорск, чтобы провести Совет по развитию местного самоуправления.

А перед заседанием Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил главе государства подмосковный Центр управления регионом. ЦУР был создан в рамках исполнения Указа Президента России «О формировании системы распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия». Он представляет собой полностью цифровую систему - штаб, в который стекается и анализируется оперативная информация из всех муниципалитетов области. Это позволяет быстро и эффективно решать проблемы, на которые жалуются жители.

- Центр, который здесь создан по управлению регионом по важнейшим направлениям, работает, насколько я смог убедиться, интересно, с отдачей. Нужно обязательно тиражировать такой опыт, - отметил Президент РФ Владимир Путин. - Главное, что эффективно функционируют все эти направления, обратная связь хорошая, реакция быстрая у властей на запросы людей. Просто повышает качество управления намного, по каждому направлению в отдельности. Но в целом очень заметный показатель, хороший.

ЦУР - Межведомственная рабочая группа, которая состоит из 30 профильных региональных ведомств. На сегодня здесь трудятся более 120 человек, которые работают в несколько смен - в круглосуточном режиме. Основные блоки: медицина, образование, соцзащита, дороги и общественный транспорт, госуслуги, ЖКХ и мусор, экология, строительство, безопасность, СМИ, Нацпроекты. Во всех 64 городских округах области действуют Муниципальные центры управления регионом. Каждую неделю в ЦУР поступает около 10-12 тысяч сообщений от жителей Московской области (через портал «Добродел», профильные службы и ведомства, личные приемы граждан руководителями муниципалитетов). По статистике, кстати, чаще всего вопросы связаны с дорогами, мусором и дворами.

- Чтобы управлять большими сложными системами, какой является Московская область, сегодня нужно опираться на современные технологии, цифровизацию процесса, - сказал Андрей Воробьев. - Это помогает контролировать работу служб ЖКХ, системы образования, здравоохранения, исполнение госконтрактов в рамках нацпроектов, движение общественного транспорта. В этом плане ЦУР для нас такая палочка-выручалочка. Эффективность работы ЦУРа впечатляет - в разы сократились жалобы. Здесь мы внедряем новые эффективные алгоритмы, которые меняют качество власти, оказываемых услуг в здравоохранении, образовании. Всё здесь автоматизировано - жалоба в считанные минуты напрямую попадает к исполнителю.

Президент России Владимир Путин вчера приехал в Красногорск, чтобы провести Совет по развитию местного самоуправления. Фото: Константин Семенец

В Красногорске Владимир Путин провел Совет по развитию местного самоуправления. На нем как раз шла речь о роли местного самоуправления в реализации нацпроектов.

- Национальные проекты воплощаются в жизнь усилиями, талантом, инициативой самих наших людей, - напомнил Президент. - Поэтому муниципальной власти нельзя засиживаться в кабинетах. Нужно быть с людьми, обсуждать с ними самые насущные вопросы.

В свою очередь Андрей Воробьёв отметил, что для эффективности работы нужна постоянная обратная связь с жителями. Например, в Подмосковье, помимо Центра управления регионом, созданы специализированные площадки для оказания помощи предпринимателям - Центр содействия строительству и Центр защиты и поддержки бизнеса.

- Мы все заинтересованы, чтобы власть была чуткой, незаметной, внимательной, - сказал Андрей Воробьев. - Чтобы то, что жители хотели изменить в своём дворе или городе, не казалось несбыточной мечтой. Сегодня мы услышали ценные рекомендации Владимира Владимировича Путина. Президент сказал: «Обязательно делайте так, чтобы сами граждане имели возможность подтвердить, что вы отработали хорошо». Эта работа и дальше будет наращиваться.

КОНКРЕТНО

Как работает ЦУР

Работа Центра управления регионом разбита на три этапа: «Все знаем - быстро решаем - не допускаем».

1. Создается тепловая карта проблем - по сигналам жителей Подмосковья, которая позволяет выявлять точки напряженности в тех или иных сферах.

2. Проблема доводится до исполнителей (профильные службы, ведомства, чиновники на местах). У них есть регламентированные сроки для качественных решений.

3. Благодаря анализу поступающих данных удается предотвращать возникновение аналогичных проблем в будущем.