В Москве построили детско-взрослую поликлинику на 750 человек

В Северном округе столицы построили шестиэтажную поликлинику. Ее смогут посещать 750 человек в смену. Новое современное здание 31 января осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

- Мы построили новую поликлинику для взрослых и детей, раньше взрослая находилась на первом этаже пятиэтажного дома, детская - в бывшей богадельне (приют для инвалидов). Конечно, это не те условия, чтобы делать там комфортные условия. Там, где можно, мы реконструируем, ремонтируем, но тут нужно было строить новую поликлинику. Тем более, что здесь еще строится новое жилье, новые кварталы, - сказал Сергей Собянин.

Мэр города сказал, что через два-три месяца будут получены все лицензии и новая поликлиника на Ленинградском проспекте (дом 18а) откроется для москвичей. Ее смогут посещать до 500 взрослых и 250 детей ежедневно (входы в здание изолированы друг от друга).

Шестиэтажное здание было возведено по индивидуальному проекту на месте заброшенных гаражей - в 40 метрах от старой детской поликлиники. В новой детско-взрослой поликлинике будет работать 181 человек, из них лишь 16 – новые сотрудники, что позволит москвичам продолжить ходить к врачам, которым они доверяют.

Шестиэтажное здание находится на Ленинградском проспекте.Фото: Алиса ТИТКО

Фасады выполнили в кремовых и песочных оттенках. Особую выразительность зданию придают оконные рамы салатового и лимонного цветов. Поликлиника оборудована пандусами и лифтами для комфортного передвижения маломобильных пациентов. Рядом есть парковка.

В детском корпусе создали отделение медицинской профилактики с кабинетами "Здоровое детство" и доврачебного приема, а также кабинеты функциональной диагностики, педиатрическое отделение, хирургический блок, дневной стационар и физиотерапевтический блок. Для детей с симптомами инфекционных заболеваний будет работать вход через два приемно-смотровых бокса.

В отделении для взрослых создали кабинет вакцинопрофилактики, блок врачей-специалистов, отделения врачей общей практики и функциональной диагностики, дневной стационар, хирургический блок, а также отделение реабилитации.

К тому же из старого здания сюда переедет работающий на базе поликлиники аллергологический центр, на учете в котором стоят порядка 24 000 человек. Его специалисты продолжат осуществлять диагностику и лечение аллергии, нарушений иммунной системы, кожных заболеваний, а также заболеваний органов дыхания.

Благодаря тому, что врачи переедут, то старое здание детской поликлиники (бывшую богадельню) планируется полностью передать Русской Православной церкви. Кстати, возле новой поликлиники находится Храм Живоначальной Троицы.

Кстати

Поликлиника соответствует "Новому стандарту"

Детско-взрослая поликлиника на Ленинградском проспекте соответствует "Новому стандарту", который в прошлом году был разработан для московских поликлиник. Задача - повысить качество медицинского обслуживания и сделать помощь более доступной. Поликлиники наполняют современным техническим оборудованием. Начиная с 2011 года сеть городских поликлиник пополнилась 25 новыми зданиями. В планах на 2020-23 годы – еще порядка 30 новых поликлиник.