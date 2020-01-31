«А у вас в квартире газ?»: Москвичей разводят на деньги липовые коммунальщики

«К пожилой маме опять из Мосгаза приходили для проверки плиты, уже в третий раз», - возмущается Анна из Перово. «А мне из Мосэнергосбыта присылают письма и предлагают поменять электросчетчик», - жалуется Дмитрий из Гольяново. «Позвонивший по телефону мне домой сотрудник ЕИРЦ грубил, с угрозами требовал, чтобы я купил новый водосчетчик», - рассказал Александр из района Нагатино-Садовники.

Москвичей не первый год атакуют частники из разных фирм. При этом представляются сотрудниками городских коммунальных служб - Мосгаза, Мосэнергосбыта и единого информационного расчетного центра (ЕИРЦ).

«Ежемесячно москвичам с упорным постоянством поступают звонки и приходят письма из якобы официальных организаций, действующих от имени правительства Москвы, которые предлагают, и даже требуют, поверить или заменить индивидуальные приборы учета воды, провести поверку электросчетчиков или настаивают на замене газового оборудования», - говорят в Департаменте ЖКХ Москвы.

Например, лже-газовики впаривают горожанам по завышенной цене зачастую вовсе ненужные в квартире сигнализаторы загазованности, приборы учета газа и всевозможные услуги, связанные с ремонтом и заменой газовой техники. Многих разводят на деньги, уговаривая купить счетчики воды или электричества. Хотя, как потом выясняется, можно было не менять свои старые счетчики на новые. Лишняя трата времени и денег!

В столичном Департаменте ЖКХ решили в очередной раз напомнить жителям, как защититься от обмана. Кстати, как говорят в ведомстве, такие инструкции (см. ниже) реально помогают. «Жалоб, к примеру, на «сотрудников» ЕИРЦ в прошлом году стало меньше почти в два раза по сравнению с 2018 годом», - сообщили в Департаменте.

Публикуем основные выжимки из памятки.

БДИ!

Что нужно знать, чтобы не попасть на удочку аферистов

1. Сотрудники ЕИРЦ Москвы никогда не занимаются обзвоном жителей и не приходят с личными визитами.

Лучше самим заранее проверить дату поверки своего водосчетчика. Эту информацию можно узнать:

- в своей управляющей компании;

- в верхней части единого платежного документа (ЕПД), который москвичи получают ежемесячно;

- в личном кабинете на официальном сайте мэра Москвы (www.mos.ru).

2. Сотрудники Мосэнергосбыта не проводят поквартирные обходы для принудительной замены электросчетчиков. По правилам они могут прийти к вам домой только:

- по предварительной заявке;

- в заранее согласованное время;

- в фирменной одежде;

- при входе в квартиру - обязаны представиться и показать служебное удостоверение.

3. Сотрудники Мосгаза сообщают о своем плановом и внеплановом визите заранее несколькими способами:

- объявления на дверях подъездов домов;

- уведомления в почтовых ящиках жильцов;

- личный обзвон жильцов;

- с помощью графика технического обслуживания газовых сетей в доме на официальном сайте Мосгаза в разделе «Населению».

Фото: Мосгаз

Если сомневаетесь, тогда можно позвонить для проверки в свою управляющую компанию или в «Мосгаз» с мобильника по номерам 104 или 112 (добавочный 04), а также с домашнего телефона на «горячую линию» - (495) 660-20-02.

СОВЕТ

В Департаменте ЖКХ столицы рекомендуют:

- Если вам позвонили по поводу замены счетчиков или других услуг, нужно задавать вопросы. Обычно мошенники не могут рассказать, откуда они узнали ваши контактные данные, агрессивно отвечают на вопрос о том, есть ли данные об их организации в управляющей компании.

Если понимаете, что это мошенники, то вежливо откажитесь от предлагаемых услуг и сообщите об этом случае в свою управляющую компанию и полицию.

Если вы все-таки решили заказать у частников поверку или замену счетчиков воды, газа или электричества, тогда обязательно нужно проверить у представителей такой фирмы подлинность ее лицензии, обратить внимание на срок работы компании на рынке, отзывы о ней и стоимость услуг.

ВАЖНО

Как отличить слесаря Мосгаза от мошенника

Настоящий слесарь Мосгаза Владимир Акулов специально для читателей «КП» показал, как он выглядит во время квартирных обходов (на фото - в полный рост):

1. Форма темно-синего цвета со светоотражающими полосками на куртке и брюках.

2. На спине - оранжевая вставка с логотипом службы.

3. В удостоверении «Мосгаза» должны быть:

Фотография сотрудника.

Герб Москвы.

Фирменный логотип «Мосгаза».

Фирменная голограмма.

Фамилия, имя и отчество сотрудника.

Название управления.

Печать «Мосгаза».