2020-01-31T17:07:23+03:00
Происшествия

Из Бангкока в Шереметьево прилетел пассажир с подозрением на коронавирус: У него температура 38,5

Было решено сажать самолет на удаленной стоянке, чтобы уменьшить вероятные риски
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В аэропорт Шереметьево приземлился самолет из Бангкока, на борту которого находится пассажир с подозрением на коронавирус. Об этом "Комсомольской правде" подтвердили в Шереметьево.

- Мужчине стало плохо на борту самолета Бангког-Москва. У него температура 38,5, - рассказали в пресс-службе Шереметьево.

Самолет для уменьшения рисков решили поставить на удаленной стоянке. Борт встретила бригада медиков.

- Так как у пассажира выявили повышенную температуру тела, на борт поднялась медицинская бригада здравпункта аэропорта Шереметьево. Если обнаружат характерных симптомы коронавирусной инфекции пассажира незамедлительно изолируют в специальное помещение и госпитализируют в специализированное лечебное учреждение (инфекционную больницу) для дополнительного обследования, - объяснили дальнейшие действия в Шереметьево.

Напомним, утром глава оперативного штаба по коронавирусу Татьяна Голикова заявила, что в России выявлено два случая заражения коронавирусом - жители в Забайкалье и Тюменской области. Оба заразившихся – это граждане Китая. Сейчас закрыты пешеходные и автомобильные границы России с Китаем, а уже с 1 февраля самолеты из Китая будут прибывать только в Шереметьево в терминал F .

Кстати, в связи с объявленной опасностью распространения коронавирусной инфекции с 22 января в Шереметьево усилен санитарный контроль рейсов из Китая. Специалисты санитарно-карантинного пункта ежедневно осуществляют дистанционную термометрию пассажиров, прибывающих из Китая, при помощи переносных и стационарных тепловизоров.

- Пассажиров с подозрением на данное заболевание пока не выявлено, - рассказали в Шереметьево.

«Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

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ИСТОЧНИК KP.RU

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